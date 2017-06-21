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Академики попросят Путина не ограничивать число кандидатов на пост главы РАН

Наука
21 июня, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Бывший глава РАН, академик Владимир Фортов считает, что законодательного ограничения быть не должно

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Академики РАН намерены в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 июня попросить главу государства не ограничивать число кандидатов на пост президента Российской академии наук, сообщил ТАСС бывший глава РАН, академик Владимир Фортов.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против изменений.

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"Да, это будет сделано", - ответил Фортов на вопрос, будут ли ученые просить президента не вводить ограничение на количество кандидатов на пост президента РАН. "Я считаю, что ограничения [числа кандидатов на пост президента РАН] не должно быть. Это можно сделать другим образом: провести совещание, переговоры, взвесить позиции. А писать законодательно, по-моему, - это лишнее", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на встрече будут обсуждаться вопросы реформирования Российской академии наук, развития науки в России и выборы нового президента РАН.

Пресс-служба Кремля сообщила, что 22 июня в Кремле Путин проведет очередную встречу с академиками РАН, в которой примут участие руководители ведущих вузов страны и институтов РАН, а также Министерства образования и науки России.

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Персоны
Фортов, Владимир Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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