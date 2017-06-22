Путин проведет встречу с академиками РАН

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет очередную встречу с академиками Российской академии наук. "Во встрече примут участие руководители ведущих вузов страны и институтов РАН, а также Министерства образования и науки Российской Федерации", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Накануне бывший глава РАН, академик Владимир Фортов сообщил ТАСС, что на встрече академики намерены попросить главу государства не ограничивать число кандидатов на пост президента Российской академии наук.
Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Более 30 академиков, членов- корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против изменений.
Фортов добавил, что на встрече будут также обсуждаться вопросы реформирования академии наук, развития науки в России и выборы нового президента РАН.