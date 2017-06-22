Россия и Франция будут совместно разрабатывать технологии для перспективных авиадвигателей

ЛЕ БУРЖЕ /Франция/, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Франция договорились о совместной разработке технологий повышения экологичности и экономичности перспективных авиационных двигателей, которые могут появиться в "железе" через полтора десятилетия.

"Мы говорим о технологиях, которые могут быть применены в перспективных двигателях лет через 15. Разговор идет не о текущих двигателях, а о перспективных разработках", - сказал ТАСС на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в состав НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.

Такая задача ставится меморандумом о сотрудничестве, подписанном в среду на авиасалоне между ЦИАМ и Французским национальным центром аэрокосмических исследований ONERA. Сам меморандум является пролонгацией более ранних договоренностей.

"Мы сегодня продлили еще на пять лет меморандум, в котором указывается механизм управления научными исследованиями со стороны ONERA и ЦИАМ. Фактически, говорится о том, что стороны будут согласовывать темы научных исследований, совместно их изучать, делиться результатами", - рассказал Гордин.

Конкретные научные задачи будут прописаны в дополнительных соглашениях. В основном, планируемые совместные исследования направлены на повышение экономичности и экологичности авиационного гражданского транспорта, то есть, на повышение топливной эффективности и снижение выбросов.

"Это главная тема, которая интересует Европу. Мы обладаем определенными наработками, которые могут в этом вопросе им помочь, например, по турбинам, компрессорам, другим компонентам двигателей, а также в области математического моделирования", - рассказал Гордин.

По его словам, России также выгодно сотрудничество с французскими коллегами, поскольку это позволяет следить за уровнем авиационной науки в мире и использовать в своих разработках передовой иностранный опыт.

"Результаты у всех разные: где-то мы отстаем, где-то у нас есть заделы, которых у них нет, в этом и главная цель сотрудничества. Нельзя быть во всем впереди, должен быть взаимный обмен, нельзя замыкаться внутри себя. Если мы не будем общаться с американцами, французами и немцами по таким вещам, то мы не будем получать информацию, которая сможет помочь и в создании некоторых видов отечественной техники", - подчеркнул гендиректор.