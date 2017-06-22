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На остров Матуа доставят дополнительное оборудование для экспедиции РГО и Минобороны

Наука
22 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения Матуа

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Килекторное (вспомогательное - прим. ТАСС) судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества прибыло на Камчатку, чтобы пополнить запасы и загрузить дополнительное оборудование, которое затем доставит на курильский остров Матуа. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"На КИЛ-168 пополнят запасы топлива, воды и продовольствия, а также проведут загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа", - сообщил Матвеев.

Сейчас на Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества на Матуа прошла в 2016 году.

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