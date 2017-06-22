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Путин: российская наука должна помочь экономике страны стать мировым лидером

Наука
22 июня, 15:40 дата обновления: 22 июня, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Президент РФ заявил, что у современной российской науки "такие шансы, безусловно, есть", хотя она и пострадала в 90-е и начало 2000-х годов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская наука должна внести свой вклад в рост экономики страны, помочь ей стать одним из мировых лидеров. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с академиками Российской академии наук.

"Сегодня она (российская наука) должна обеспечить безусловное развитие российской экономики, причем, сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров", - сказал Путин.

Он отметил, что у современной российской науки "такие шансы, безусловно, есть, несмотря на все потери, которые российская наука понесла в 1990-е и начале 2000-х годов". "Потенциал, заложенный вами и вашими предшественниками, колоссальный и он остался, база осталась, есть и новые серьезные достижения, причем, мирового уровня", - отметил Путин.

Глава государства отметил и прошлые заслуги советской науки в связи с отмечающимся сегодня Днем скорби - началом Великой отечественной войны. "22 июня - это день начала Великой Отечественной войны, день, когда враг вероломно напал на нашу родину. И не могу не вспомнить огромный вклад, который внесла советская наука в победу над врагом. Мы все знаем лучший танк Второй мировой войны - это Т-34, это известные минометы "Катюша", это наши штурмовики и так далее", - сказал президент. Он подчеркнул, что советской наукой было сделано очень много для того, чтобы победить противника.

 

Избрание президента РАН

Президент России предложил обсудить законопроект о новом порядке избрания президента РАН. Путин напомнил, что в ходе его встречи с представителями РАН в конце мая обсуждалось, что можно сделать для того, "чтобы обеспечить эффективную организацию российской науки".

"Такие шаги должны быть предприняты, вопрос в том, как это организовать, как это сделать, включая и способы избрания президента РАН", - добавил глава государства. Он выразил уверенность в том, что "это не процедурный вопрос, а вопрос очень серьезный, сущностный", который в значительной степени должен определять приоритеты управления и взаимодействия с органами власти.

"Надеюсь, что сегодня в ходе откровенной и конструктивной дискуссии мы придем к решениям, которые позволят принять окончательное решение на законодательном уровне. Вы знаете, что соответствующий законопроект готов, очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу", - сказал президент.

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