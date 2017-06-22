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Академики обсудили с Путиным следующий этап реформы РАН и выборы ее главы

Наука
22 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Экс-президент РАН, академик Владимир Фортов сообщил, что "это не было совещание с обязательным принятием решения, это был обмен мнениями"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Академики Российской академии наук (РАН) в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг обсудили следующий этап реформы РАН, роль Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и процедуру выборов нового главы организации. Об этом ТАСС сообщил бывший президент РАН, академик Владимир Фортов.

"Это не было совещание с обязательным принятием решения, это был обмен мнениями. Каждый говорил тот вопрос, который его беспокоил. Обсуждалась реформа, следующие этапы... роль ФАНО и выборы. Там процедурные вопросы обсуждались, и президент ставил задачу очень энергично и четко", - сказал Фортов.

Собеседник агентства добавил, что президент страны высказался "против бюрократии" в науке.

Как ранее сообщал ТАСС, в ходе встречи Путин предложил академикам обсудить законопроект о новом порядке избрания президента РАН и подчеркнул, что "это не процедурный вопрос, а вопрос очень серьезный, сущностный".

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против изменений.

Во встрече с президентом России в Кремле приняли участие руководители ведущих вузов страны и институтов РАН, а также Министерства образования и науки России.

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Персоны
Фортов, Владимир Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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