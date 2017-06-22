На раскопках в Великом Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Археологическая экспедиция обнаружила на раскопках в Великом Новгороде первую в этом сезоне берестяную грамоту, по предварительным данным, написанную в XIII веке.

Об этом сообщили в четверг в Новгородском музее-заповеднике.

"На Троицком раскопе в слое начала XIII века найден фрагмент берестяной грамоты, получивший порядковый номер 1090. Вскоре лингвисты попробуют расшифровать текст", - говорится в сообщении.

Сейчас Новгородская археологическая экспедиция ведет раскопки в культурных напластованиях рубежа XII-XIII веков и первой половины XIV века, добавили в учреждении.

Первые письма на бересте были обнаружены учеными в Новгороде в 1951 году. В основном они написаны в XIII-XIV веках - чуть позже появилась бумага, и грамоты вышли из оборота. По оценке руководителя Новгородской археологической экспедиции, академика Валентина Янина, новгородская земля хранит в себе еще не менее 20 тысяч таких посланий.