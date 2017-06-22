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На раскопках в Великом Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту

Наука
22 июня, 22:10 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, июня. /ТАСС

По предварительным данным, послание было написано в XIII веке

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Археологическая экспедиция обнаружила на раскопках в Великом Новгороде первую в этом сезоне берестяную грамоту, по предварительным данным, написанную в XIII веке.

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Об этом сообщили в четверг в Новгородском музее-заповеднике.

"На Троицком раскопе в слое начала XIII века найден фрагмент берестяной грамоты, получивший порядковый номер 1090. Вскоре лингвисты попробуют расшифровать текст", - говорится в сообщении.

Сейчас Новгородская археологическая экспедиция ведет раскопки в культурных напластованиях рубежа XII-XIII веков и первой половины XIV века, добавили в учреждении.

Первые письма на бересте были обнаружены учеными в Новгороде в 1951 году. В основном они написаны в XIII-XIV веках - чуть позже появилась бумага, и грамоты вышли из оборота. По оценке руководителя Новгородской археологической экспедиции, академика Валентина Янина, новгородская земля хранит в себе еще не менее 20 тысяч таких посланий.

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