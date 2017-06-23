Госдума рассмотрит законопроект об изменении порядка выбора главы РАН

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в пятницу рассмотрят в первом чтении законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН), который, среди прочего, может ограничить число кандидатов на этот пост до трех человек.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым. Документ, размещенный в электронной базе данных Госдумы, предусматривает согласование только трех кандидатов на пост президента РАН с правительством России, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Предполагается, что главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.

Заключение профильного комитета Госдумы

Профильный комитет Госдумы в своем заключении рекомендовал нижней палате принять инициативу в первом чтении. Так, комитет "считает возможным проведение согласования кандидатур на должность президента РАН с правительством РФ и введение нормы об ограничении количества согласованных правительством РФ кандидатур из числа выдвинутых научным сообществом кандидатов" с учетом того, что Академия создана в форме федерального государственного бюджетного учреждения.

Кроме этого, комитет поддерживает предложенную авторами законопроекта норму о наделении президента РФ полномочиями по назначению исполняющего обязанности президента РАН в случае признания выборов несостоявшимися, но "полагает возможным" при подготовке законопроекта ко второму чтению проведение дополнительного обсуждения процедуры выдвижения кандидатур для исполнения обязанностей президента РАН.

По словам Никонова, "необходимость принятия законопроекта вызвана в значительной степени той коллизией, которая возникла в академии, оказавшейся сейчас обезглавленной". Дело в том, что выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.

"И есть основания полагать, что при существующей ныне процедуре избрания президента Академии он может быть никогда не избран, что оставит нашу науку в сложном положении, поскольку Академия наук все-таки должна управляться", - заявил Никонов на заседании комитета.

Парламентарий подчеркивал, что инициатива "основана прежде всего на тех договоренностях, которые были достигнуты на встречах президента РФ Владимира Путина с руководством РАН и с ведущими академиками, представляющими цвет нашей науки".

По мнению Никонова, данным законопроектом "предусматривается явное повышение статуса президента Академии, поскольку избранная кандидатура общим собранием РАН будет утверждаться, назначаться на должность президентом РФ, что придаст вес [этой должности]".

"Собрание Академии планируется на 25 сентября, поэтому мы хотели бы принять законопроект уже в этой сессии", - заключил депутат.

Мнения ученых

Бывший президент РАН, академик Владимир Фортов уверен, что ограничения на число кандидатов на пост главы Академии будут сняты. "Я думаю, что там [в итоговом тексте закона] цифра не будет циркулировать. Цифру, наверное, уберут", - сказал ТАСС Фортов.

Ранее исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов говорил, что при согласовании кандидатов на пост президента Академии правительство России может советоваться с самой РАН. А главный ученый секретарь РАН, академик Михаил Пальцев напомнил, что ограничение до трех кандидатов связано с традицией выборов директоров институтов.

В то же время ряд известных академиков, среди которых и нобелевский лауреат, физик, депутат Госдумы от КПРФ Жорес Алферов, высказывались против ограничения числа кандидатов в президенты РАН. Так, более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН 6 июня поставили подписи под письмом в Госдуму, Совфед и президенту России против ограничения числа кандидатов и согласования их с правительством.

Но, как отмечал Никонов, эти возражения не могут отражать общего мнения РАН по законопроекту, поскольку в ней более 2 тысяч членов. "Любую предложить схему - мы получим энное количество писем, заявлений, протестов со стороны какой-то части Академии. Академия - это живой организм, ни один вопрос там не проходит так, чтобы все проголосовали единогласно. Споры естественны, этот момент был предсказуем", - заявлял он.