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В Египте обнаружены наскальные рисунки и надписи возрастом более 5 тыс. лет

Наука
23 июня, 9:05 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Найденные прототипы иероглифов позволяют выдвинуть гипотезу о том, что зарождение письменности на территории современного Египта можно отнести к более раннему периоду, чем предполагали египтологи

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КАИР, 23 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Серию наскальных рисунков и надписей в иероглифическом стиле, возраст которых превышает 5 тыс. лет, обнаружены учеными севернее города Асуан в Верхнем Египте. Об этом сообщил журналистам представитель министерства по делам древностей Египта.

По его словам, уникальные наскальные фрески, вероятнее всего, являются одними из самых древних из всех до сих пор найденных подобных рисунков на территории современного Египта. Открытие было сделано археологической экспедицией, в которую входили специалисты из американского Йельского университета и Королевских музеев изящных искусств из Бельгии, в местечке Эль-Кабб, расположенном вблизи всемирно известного храма в честь древнеегипетского бога Гора в городе Эдфу,

Сами рисунки, которые по первоначальным оценкам специалистов, могут быть датированы по меньшей мере 4000-3500 годами до нашей эры, представляют собой изображения некоторых видов животных и птиц. Особое внимание ученые обратили на фрески нескольких слонов, так как среди них было изображено беременное животное с четко прорисованным плодом. Для древнейшей живописи, по признанию экспертов, это является уникальным изображением.

Обнаруженные элементы наскальной живописи, и особенно прототипы древнеегипетских иероглифов в Эль-Кабб, позволяют выдвинуть гипотезу о том, что зарождение письменности на территории современного Египта можно отнести к гораздо более раннему периоду, чем ранее предполагали египтологи. Однако до окончательного заключения специалистам еще предстоит досконально изучить открытие археологов и исключить любые возможные ошибки.

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