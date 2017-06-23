Ямальские ученые разработали рекомендации по питанию коренных народов Севера

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Сотрудники Научного центра изучения Арктики разработали рекомендации по питанию для коренных малочисленных народов Севера (КМНС), ведущих кочевой образ жизни в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила в пятницу ТАСС заведующая сектором эколого-биологических исследований Центра Елена Агбалян.

"Теория сбалансированного питания говорит о том, что все вещества должны поступать в организм в определенных количествах и соотношениях. На сегодняшний день именно проблема дефицита одних и избытка других веществ влияют на показатели здоровья, то есть приводят к формированию заболеваний. Чрезвычайно важно оценить состояние элементного статуса организма и порекомендовать населению сбалансированный рацион. В настоящее время фактически уже готовы методические рекомендации для оптимизации питания коренного малочисленного населения автономного округа", - сказала Агбалян.

По ее словам, основная задача - обогатить рацион всеми необходимыми веществами за счет местной сырьевой базы. "Если говорить о мясе северного оленя, то химический состав и биологическая ценность именно мышечной ткани оленины чрезвычайно высокая. Практически 99% белков ткани - это полноценные белки, которые состоят из незаменимых аминокислот, то есть эти белки легко усваиваются. Также в мясе северного оленя низкая концентрация жира - 5-6%, причем именно олений жир содержит большое количество незаменимых жирных кислот", - сказала она.

Агбалян добавила, что местную сырьевую базу также составляет рыба, которая богата жирорастворимыми витаминами и полинасыщенными кислотами класса омега-3. По ее словам, витамины и кислоты, содержащиеся в рыбе, выполняют своего рода профилактическую функцию сердечно-сосудистых патологий, атеросклеротических проявлений. Также речь идет и о северной ягоде, которая содержит в несколько раз больше витаминов и микроэлементов по сравнению с ягодами средней полосы.

Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что ученые впервые зарегистрировали случаи ожирения у представителей КМНС, и причиной стал именно рацион питания. Он отметил, что кочевники стали есть вдвое меньше мяса северного оленя и рыбы, жители тундры стали питаться так называемыми сублимированными продуктами.

В ЯНАО проживают порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством. Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов.