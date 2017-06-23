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Посол США: Startup Village позволяет ученым из РФ и США сообща решать мировые проблемы

Наука
23 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Джон Теффт отметил, что а время работы в должности посла он был впечатлен огромным вкладом России в науку

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Конференция Startup Village в Сколково позволяет российским и американским ученым сообща работать над решением мировых проблем. Такое мнение выразил в пятницу посол США в России Джон Теффт в своем блоге в "Живом журнале".

"За время работы в должности посла я был впечатлен огромным вкладом России в науку, новыми технологиями и инновациями. Российские и американские ученые и новаторы знакомятся друг с другом и сообща работают над решением мировых проблем, применяя технологии и развивая взаимопонимание", - отметил он.

"И эта работа должна продолжаться. Ежегодная конференция Startup Village фонда "Сколково" - то мероприятие, которое отражает эти устремления и помогает нам достичь указанных целей совместными усилиями", - уверен Теффт.

Участие в Startup Village в этом году приняли более 20 тыс. человек из более чем 60 стран. Как отметил дипломат, крупные американские компании вновь оказали содействие в организации и проведении этого мероприятия. "Среди них признанные партнеры Intel и Cisco", - отметил он.

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