Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума изменяет порядок выбора президента РАН

Наука
23 июня, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В частности, для избрания главы Академии наук на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН). Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

Законопроект предусматривает согласование только трех кандидатур на пост президента РАН с правительством России, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.

"Законопроектом предлагается установить, что решение общего собрания членов РАН по вопросу избрания президиума, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН принимается не двумя третями голосов, а простым большинством от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем", - указывается в сопроводительных материалах.

Предполагается, что главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. При этом в случае, если ни один из выдвинутых кандидатов на должность президента РАН не был согласован кабмином или не получил более половины от общего числа голосов собрания членов РАН либо все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента РАН признаются не состоявшимися и назначаются повторные выборы.

"На этот период исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков РАН", - говорится в проекте закона.

"При досрочном прекращении деятельности президента РАН исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из вице-президентов РАН", - предусматривается инициативой.

Общее собрание РАН пройдет 25 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг выборов главы РАН
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама