Госдума изменяет порядок выбора президента РАН

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в пятницу приняли в первом чтении законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН). Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

Законопроект предусматривает согласование только трех кандидатур на пост президента РАН с правительством России, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.

"Законопроектом предлагается установить, что решение общего собрания членов РАН по вопросу избрания президиума, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН принимается не двумя третями голосов, а простым большинством от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем", - указывается в сопроводительных материалах.

Предполагается, что главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. При этом в случае, если ни один из выдвинутых кандидатов на должность президента РАН не был согласован кабмином или не получил более половины от общего числа голосов собрания членов РАН либо все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента РАН признаются не состоявшимися и назначаются повторные выборы.

"На этот период исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков РАН", - говорится в проекте закона.

"При досрочном прекращении деятельности президента РАН исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из вице-президентов РАН", - предусматривается инициативой.

Общее собрание РАН пройдет 25 сентября.