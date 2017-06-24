Эксперты: лечение рака без отравления химией укрепило авторитет российской науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Разработанный петербургским ученым, академиком Анатолием Грановым (1932-2017) метод лечения рака без отравления организма препаратами химиотерапии укрепил авторитет российской науки в стране и в мире. Об этом в субботу эксперты рассказали ТАСС в кулуарах мемориальной секции международного форума онкологов "Белые ночи" (23-25 июня).

Ученый, создавший и долгие годы возглавлявший Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, ушел из жизни 12 мая 2017 года, в момент, когда формировалась программа форума, и оргкомитет дополнил ее мемориальной частью.

Перехитрить опухоль

Анатолий Гранов построил свой метод лечения рака печени через сосуды (эндоваскулярным способом), использовав свойство опухоли создавать дополнительные сосуды для собственного кровоснабжения, рассказал ТАСС сотрудник НИИ онкологии им. Петрова, член-корреспондент РАН Владимир Семиглазов, друг и коллега Гранова.

"Он научился блокировать пораженную опухолью печень, перекрывая кровоток внутрисосудистыми воздействиями и после этого тем же способом, через сосуды, например, через бедренную артерию, вводил препараты, разрушающие опухоль", - рассказал собеседник агентства.

В результате агрессивные химиотерапевтические препараты воздействовали точечно, не распространяясь по организму и не отравляя его. Этот процесс назвали химиоэмболизацией.

Собеседник агентства отметил, что раковая опухоль, где бы ни возникала в организме человека, "любит метастазировать" в печень, что ведет к неминуемой гибели, так как это единственный жизненноважный непарный орган, и его поражение приводит к необратимым последствиям.

"Если опухолью поражена кость, можно долго поддерживать жизнь человека, если печень - нет, потому что нарушается жизнедеятельность всего организма", - сказал он. Избавив от метастазов печень больного раком, Гранов применял затем уже другие методы для лечения опухоли в тех органах, в которых она изначально возникла.

Одно лечим, другое калечим

Химиотерапевтические препараты, борясь с опухолью, одновременно подтачивают силы организма: под воздействием их токсинов, у человека начинают выпадать волосы, замедляется процесс кроветворения в костном мозге, снижается иммунитет.

Гранову удалось разорвать порочный круг, он запатентовал свой метод не только в России, но и в Северной Америке и Европе, что позволило спасти тысячи людей по всему миру и поднять авторитет российской науки, отметил Семиглазов.

Фундаментальная наука на службе онкологии

Другие прорывные методы Гранова связаны с использованием в онкологии достижений фундаментальной науки. Он создал стереотаксические приборы для разрушения опухоли, возникшей в головном мозге или легком пациента, направленным пучком лучей.

"Здесь можно провести параллель с самонаводящейся на цель ракетой: тело человека, и особенно легкие, непрерывно движутся, поэтому, направляя пучок лучей в место опухоли, всегда есть риск промахнуться и повредить здоровые ткани. Прибор позволил подстраивать пучок под движение органа", - рассказал Семиглазов.

Он отметил, что Гранов активно использовал в практической хирургии и терапии новейшие достижения физики, химии, радиоэлектроники. "Он был создателем нового направления медицинской науки - трансляционной медицины", - считает Семиглазов.

Искусство слаженной работы

Директор Санкт-Петербургского онкоцентра Владимир Моисеенко считает, что "Анатолий Гранов - это целая эпоха: яркий хирург, первым в России осуществивший трансплантацию печени, основоположник рентгенохирургии печени, на чьем счету тысячи лично спасенных жизней, а с учетом широкого распространения созданных им методик - десятки тысяч".

"Мало пересадить человеку орган, нужно еще его потом выходить, а это уже не хирургическое мастерство, а организационное. Нужна слаженная работа целой бригады врачей, и Анатолий Михайлович этим искусством владел", - сказал Моисеенко.

Он также подчеркнул, что Гранов был основоположником радиологической науки в России. Он первым в стране установил в центре радиологии и хирургических технологий циклотрон, где создавались изотопные препараты, предназначенные для лечения как онкологических, так и неопухолевых заболеваний. "Сейчас подобные технологии распространились в стране, но Анатолий Михайлович был первым", - сказал Моисеенко.

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Как отметил ректор 1-го Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова Сергей Багненко, Гранов относился к лидерам российской хирургии последних трех десятилетий. "В начале 80-х он первым в Ленинграде провел операцию по пересадке почки, а в середине 90-х первым в России разработал и осуществил операцию по пересадке печени", - сказал Багненко, заметив, что Гранов являлся его предшественником на посту ректора в 1966-1977 годах.

По словам Багненко, Гранова по праву можно считать "создателем отечественной трансплантологии". В настоящее время проведенные Грановым операции по пересадке почек и печени выполняются на рутинной основе - по 100 пересадок в год в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске.

"Из донецких, там люди крепкие"

Анатолий Михайлович Гранов - родом с Донбасса. С первых шагов врачебно-хирургической деятельности проявил интерес к гепатологии. "Его с группой донецких хирургов, а там люди крепкие, это было видно и в Великую Отечественную, и сейчас, - направили на усиление ленинградской онкологической школы", - рассказал Владимир Семиглазов.

По инициативе Гранова в 1980 году было создано стационарное отделение рентгенэндоваскулярной хирургии на базе Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института (позднее - Российский научный центр радиологии и хирургических технологий). Здесь были разработаны новые эндоваскулярные методики лечения новообразований печени.

О форуме

Международный онкологический форум "Белые ночи" проходит в Петербурге в третий раз с участием 3 тыс. ведущих специалистов в области онкологии из 200 городов и 40 стран. Для научной дискуссии выбрали гостиницу "Прибалтийская"как самый крупный конгрессный комплекс в черте города.

В программу форума включены онлайн-трансляции отдельных секций, 10 мастер-классов, 13 симпозиумов. Среди знаковых событий помимо обсуждения научного наследия Анатолия Гранова на специальной секции, - юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию НИИ онкологии имени Петрова, инициатора проведения форума.