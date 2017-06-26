Ученые прочли первую найденную в этом сезоне берестяную грамоту на раскопках в Новгороде

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Ученые прочли первую найденную в этом сезоне берестяную грамоту начала XIII века, обнаруженную на раскопках в Великом Новгороде.
Фрагмент содержит несколько слов на новгородском диалекте, сообщила в понедельник ТАСС профессор МГУ, замначальника Новгородской археологической экспедиции Елена Рыбина.
"Это обрывок хорошей грамоты, судя по почерку. Сохранилась часть нижней строки, где написано "Ти есмь попу от…". То есть что-то священнослужителю должно быть отдано или послано. Важно, что грамота (написана) в начале XIII века и имеет частицу "ти", характерную для новгородского диалекта", - сказала она.
Как поясняют ученые, с помощью усилительной частицы "ти" древние новгородцы конструировали, в том числе, вопросительные предложения.
Берестяной свиток, получивший порядковый номер 1090, археологи обнаружили на минувшей неделе в Троицком раскопе в Великом Новгороде. Грамота стала первой подобной находкой в этом сезоне.
Первые письма на бересте были найдены учеными в Новгороде в 1951 году. В основном, они написаны в XIII-XIV веках, чуть позже появилась бумага и грамоты вышли из оборота. По оценке руководителя Новгородской археологической экспедиции, академика Валентина Янина, новгородская земля хранит в себе еще не менее 20 тыс. письменных артефактов.