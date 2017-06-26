Эксперт: мониторинг птиц в Баренцевом море поможет следить за изменениями климата Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Совместный мониторинг морских птиц в Баренцевом море учеными России и Норвегии необходим для понимания изменений арктического климата, сообщила ТАСС замдиректора по научной работе национального парка "Русская Арктика", орнитолог Мария Гаврило.

"В Норвегии сейчас видят, что у них происходят стремительные изменения, у них толстоклювая кайра в Красной книге. Потепление климата идет с Гольфстримом, и они первые, кого затрагивают изменения. Поскольку толстоклювая кайра - арктический вид, она уходит, по-видимому, к нам", - сказала Гаврило.

Она отметила, что в связи с изменениями климата в Арктике происходит смещение на восток ареалов обитания различных видов морских птиц. Чтобы понять, как изменения климата влияют на всю экосистему Баренцева моря, необходим постоянный мониторинг толстоклювой кайры, моевки, люрика и обыкновенной гаги.

"Устойчиво нерестилась мойва у материковых берегов Норвегии и немного у Мурмана, сейчас она переместилась на нашу территорию. Норвежцы мониторят свою часть и говорят, что фиксируется падение численности моевки", - сказала Гаврило. Орнитолог уточнила, что теплые воды продвигаются на север и восток, с ними продвигается рыба, а за ней - птицы, которые ею питаются. Ученые предполагают, что те моевки, которые гнездились в норвежской части Баренцева моря, теперь гнездятся в российской.

По словам орнитолога, в настоящее время обозначены точки для мониторинга в российской части Баренцева моря - это Земля Франца-Иосифа, Оранские острова и южная часть Новой Земли. В них будет проводиться учет птиц обозначенных видов. Кроме того, в 2017 и 2018 годах будет продолжено мечение птиц. На пернатых устанавливаются логгеры - специальные передатчики, фиксирующие маршрут, который пролетела птица.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.