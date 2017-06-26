РФ может за 10 лет построить новый реактор на быстрых нейтронах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Росатом может построить новый реактор на быстрых нейтронах БН-1200 за 10 лет с момента принятия решения о его реализации, решение может произойти в этом году, сообщил журналистам главный конструктор реакторных установок БН Сергей Шепелёв.

"Мы разработали "дорожную карту" сооружения проекта БН-1200, и, если следовать этому документу при принятии решения о строительстве БН-1200 в этом году, то в 2027 году можем осуществить энергопуск с дальнейшим выводом в промышленную эксплуатацию", - сказал он в кулуарах международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17 в Екатеринбурге.

Главные преимущества реакторов с быстрыми нейтронами - расширенная топливная база, более высокая безопасность работы и безопасное избавление от самых долгоживущих изотопов в отработанном топливе. В то же время в реакции не должны участвовать замедлители нейтронов - например, вода, - и охлаждать реактор приходится такими материалами, как натрий или свинец. Кроме того, для постройки необходимы особые конструкторские решения, и стоимость строительства и эксплуатации выше, чем для обычных реакторов.

К настоящему времени Росатом проводит экспертизу доработанного проекта БН-1200. В результате доработки были улучшены его технико-экономические характеристики и повышена безопасность работы реактора. Это позволяет позиционировать БН-1200 как реактор четвертого поколения, заявил Шепелёв.

Итоги экспертизы будут рассмотрены на двух профильных секциях научно-технического совета (НТС) Росатом, которые примут решение о перспективах развития нового быстрого реактора. "Планируется буквально в течение июля (провести заседание профильных секций НТС Росатома - прим. ред.), где будут рассмотрены результаты экспертизы и сам проект и приняты какие-то решения", - сказал Шепелёв, отвечая на вопрос о сроках проведения заседаний.

Он напомнил, что по итогам первой экспертизы результатов проекта профильные секции НТС Росатома одобрили проект БН-1200, но высказали пожелание улучшить его экономические характеристики. В настоящее время готов технический проект реакторной установки БН-1200, турбоустановки и материалы проекта энергоблока.

Россия - единственная страна, где в промышленную эксплуатацию введены два реактора на быстрых нейтронах - БН-600 и БН-800. Они установлены на Белоярской АЭС в Свердловской области. Разрабатываемый БН-1200 - более мощный. Планируется, что при помощи этого реактора будет реализован проект замкнутого ядерного топливного цикла.

Наряду с Россией активно разрабатывают проекты реакторов на быстрых нейтронах Китай, Индия, Франция. Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков сообщил в рамках FR17, что к проекту хотят присоединиться и другие страны. "Быстрые реакторы - реакторы будущего, потому что они могут нарабатывать топливо сами себе - из компонентов топлива существующих "тепловых" реакторов будущее топливо". Нужна лишь небольшая добавка", - сказал Чудаков. По его словам, быстрые реакторы так будут способны решать вопросы с накопившимся отработанным ядерным топливом.