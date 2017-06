Нейросеть научилась писать песни в стиле Nirvana

Creaited Labs/YouTube

Российские программисты Иван Ямщиков и Алексей Тихонов научили нейросеть писать стихи в стиле лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Музыкальный клип для одной из песен, In the back of your glass, был опубликован на YouTube-канале Creaited Labs.

Ямщиков и Тихонов запрограммировали нейросеть, после чего нарезали из созданного ей текста четыре песни и написали к ним музыку. Программисты отобрали в интернете около 200 Мб текстов классической и современной англоязычной и попытались использовать эти данные для обучения.

СПЕЦПРОЕКТ Будущее наступает: плюсы и опасности новых технологий О том, как изменит нашу жизнь развитие информационных технологий, — в материале ТАСС

"Качество отобранных данных имеет огромное значение", - отмечается на сайте проекта. - "Оказалось, что невозможно научить нейросеть создавать что-то хотя бы отдаленно напоминающее английскую поэзию, если использовать сырую подборку из интернета". В результате программисты использовали для обучения нейросети только 100 Мб данных из отобранных в начале.

Вокал для всех четырех песен записал музыкант из Нью-Йорка Роб Кэррол.

Мини-альбом проекта Neurona доступен для прослушивания на сервисе "Яндекс Музыка".

Ранее Ямщиков и Тихонов научили нейросеть писать тексты песен в стиле Егора Летова и записали альбом "Нейронная оборона".