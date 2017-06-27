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Академик Черешнев подтвердил выдвижение на пост президента РАН

Наука
27 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Выборы президента Российской академии наук запланированы на 27 сентября текущего года

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Валерий Черешнев

Валерий Черешнев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Академик Валерий Черешнев - бывший депутат и экс-глава комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям - выдвинут в качестве кандидата на пост президента Российской академии наук (РАН). Об этом ТАСС во вторник сообщил сам Черешнев.

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"Отделение физиологических наук поддержало мою кандидатуру... выдвинуло, я дал согласие, зарегистрирован как кандидат", - сказал он. "Мы работаем еще над программой, стараемся сделать ее в виде тезисов, короткой, чтобы не повторяться. Думаю, что на этой неделе мы ее завершим", - добавил собеседник агентства.

Иммунолог Черешнев - основатель и директор Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН, специалист в области экологической иммунологии. Черешнев возглавлял исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при воздействии на организм негативных экологических факторов. С 2007 до осени 2016 года был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по науке и наукоемким технологиям.

Главный ученый секретарь Президиума РАН Михаил Пальцев подтвердил ТАСС, что Черешнев зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РАН. Всего же, по его словам, по состоянию на 27 июня официально оформлены пять кандидатов. Это директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев, директор ОАО "НИИМЭ" Геннадий Красников, проректор МГУ Алексей Хохлов и Черешнев.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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Ситуация вокруг выборов главы РАН
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Черешнев, Валерий Александрович
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