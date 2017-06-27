СМИ: группа ученых сделала детальный снимок альфы Ориона

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ДУБЛИН, 27 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Группа ученых во главе с профессором астрономии дублинского Института высших исследований (DIAS) Имона О'Гормана сделали детальный снимок красного сверхгиганта Бетельгейзе из созвездия Ориона.
Об этом сообщила ирландская газета Irish Times.
Изображение звезды было получено с помощью новейшего радиотелескопа ALMA, расположенного на территории Чили, уточняет издание. Отснятый материал позволит определить, каким образом распределяется температура по поверхности светила и как образуется космическая пыль, находящаяся в межзвездном пространстве.
"На протяжении нескольких десятилетий астрономы знали, что поверхность Бетельгейзе неоднородна. Теперь же мы можем определить температуру и посмотреть, как она меняется в атмосфере. Эти флуктуации вызваны магнитными полями, как и в случае с нашим Солнцем", - рассказал газете дублинский исследователь.
Бетельгейзе, как называют альфу Ориона, относится к переменным звездам, блеск которых непостоянен. Это одно из крупнейших небесных тел, известных науке - его радиус равен 850 радиусам Солнца. Сверхгигант находится на расстоянии 650 световых лет от Земли.