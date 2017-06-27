Васильева: российская наука находится на взлете

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская наука в настоящее время находится "на взлете" по макропоказателям. Об этом во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Задача, которая перед нами стоит, потребует больших усилий, может быть даже более масштабных, чем мы привыкли... у нас есть все шансы, чтобы их решить. И по макропоказателям, что бы ни говорили, наша наука находится как раз на взлете", - сказала Васильева.

По словам министра, этот вывод она делает на основе целого ряда параметров. Так, по ее словам, число молодых ученых в российской науке выросло до 43%, или увеличилось на 8,3 тыс. человек по сравнению с летом 2016 года.

"У нас растет неожиданно финансирование науки... У нас за последний год прирост внебюджетного финансирования превышает 19 млрд рублей", - сообщила Васильева.

Кроме того, министр напомнила, что доля публикаций научных статей российских ученых в международных базах данных превысила заложенные в "майских указах" 2,44% от базы данных Web of Science.