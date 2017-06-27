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Садовничий: МГУ начнет создавать технологическую долину сразу после принятия закона о ней

Наука
27 июня, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Университет планирует получить федеральную землю, которая в настоящее время находится в безвозмездном пользовании, после чего к реализации проекта планируется привлечь инвесторов

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Ректор МГУ Виктор Садовничий

Ректор МГУ Виктор Садовничий

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени Ломоносова начнет работу над созданием научно-технологической долины "Воробьевы горы" сразу после того, как будет принят закон о ней. Об этом во вторник на совместном заседании Совета Российского Союза ректоров и президиума Российской академии наук сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"На самом деле это закон о научных долинах. Он применим к университетам, институтам, любым научным учреждениям. <...> Сразу после принятия закона мы начнем реализовывать проект технологической долины", - сказал Садовничий.

Ректор добавил, что в настоящее время законопроект о научно-технологических долинах находится в Госдуме и надеется, что его первое чтение будет назначено на 5 июля. Более того, Садовничий рассчитывает, что депутаты примут проект закона до конца весенней сессии нижней палаты, то есть до конца июля.

Садовничий пояснил, что после принятия закона МГУ создаст фонд, председателем которого и "единоличным руководителем" станет ректор университета. Затем МГУ создаст управляющую компанию. Она получит федеральную землю, которая сейчас находится в безвозмездном пользовании университета. После этого будут привлечены инвесторы и начнется реализация проекта создания научно-технологической долины МГУ.

Президент России Владимир Путин 27 марта поручил правительству до 1 декабря 2017 года создать научно-технологическую долину "Воробьевы горы" на базе Московского государственного университета.

После вступления в силу этого закона правительству нужно будет до 1 декабря принять необходимые решения по созданию научно-технологической долины "Воробьевы горы". При этом границы долины "Воробьевы горы" должны быть утверждены до 1 декабря 2017 года, а формирование органов управления фонда и управляющей компании должно произойти до 1 мая 2018 года. К этому же сроку фонд и УК должны получить на свой баланс имущество, необходимое для осуществления ими уставной деятельности.

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Садовничий, Виктор Антонович
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