Козлов: поправки в законопроект о выборах главы РАН снимут ограничение на число кандидатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Поправки в законопроект о выборах президента Российской академии наук, который готовится ко второму чтению в Госдуме, снимут ограничение числа кандидатов до трех человек. Об этом во вторник журналистам сообщил исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

"Насколько мне известно, ко второму чтению такие поправки будут подготовлены", - сказал Козлов, отвечая на вопрос, будут ли ко второму чтению законопроекта подготовлены поправки, снимающие ограничение на число кандидатов на пост главы Академии до трех человек.

Козлов уверен, что ограничение кандидатур на пост главы РАН до трех человек либо будет снято вообще, либо заменено формулировкой "не менее двух".

"Были наши представители, скорее всего формула будет, которую Валерий Васильевич [Козлов] сказал: "не менее двух", - сказал журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Более 30 академиков, членов- корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против изменений.