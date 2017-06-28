Киллекторное судно доставило оборудование и запасы пищи для экспедиции на остров Матуа

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Киллекторное судно КИЛ-168 доставило дополнительное оборудование и запасы воды и пищи на курильский остров Матуа, где работают специалисты совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества (РГО), сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"КИЛ-168 доставил на остров Курильской гряды 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа", - сообщил Матвеев.

В настоящее время на Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. Они должны собрать материалы для атласа морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года, их результатом станут материалы, необходимые для дальнейшего освоения острова. Специалисты составят карты опасных природных явлений, изучат альтернативные источники энергии, химический состав природных вод, потенциальное плодородие почв и другие аспекты.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентября. Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа прошла в 2016 году.