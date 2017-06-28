При строительстве метро в Риме обнаружили дом II века с мозаикой и фресками

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. В Риме при строительстве третьей линии метро обнаружили хорошо сохранившийся деревянный дом эпохи императора Траяна (98−117 годах н.э.) с мебелью, мозаикой и фресками. Об этом сообщает газета Il Tempo.

Находка была сделана в глубоком колодце на холме Целий у перекрестка улиц Феррателла и Аба Арадам. Дом в древности сильно пострадал от пожара, причиной которого, предположительно, могло стать землетрясение. Однако археологам впервые удалось обнаружить остатки солярия. Кроме того, сохранились две жилые комнаты, ножки стульев, столики и скелеты собаки и щенка. В доме выявлены черно-белые мозаичные фрагменты пола, роспись потолков, цветочные фрески и мраморные плиты на стенах.

Руководители раскопок археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта сообщили, что деревянный дом в настоящее время защищен по всему периметру цементной стеной. Раскопки еще продолжаются. Все находки будут переданы музею, который появится в вестибюле будущего метровокзала.

Специалисты считают это открытие вторым по значению после недавно обнаруженных казарм римских солдат на улице Иппонаттео.