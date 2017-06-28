Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При строительстве метро в Риме обнаружили дом II века с мозаикой и фресками

Наука
28 июня, 8:57 UTC+3 РИМ РИМ 28, июня. /ТАСС

Археологи обнаружили в здании ножки стульев, столики, а также скелеты домашних животных

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. В Риме при строительстве третьей линии метро обнаружили хорошо сохранившийся деревянный дом эпохи императора Траяна (98−117 годах н.э.) с мебелью, мозаикой и фресками. Об этом сообщает газета Il Tempo.

Находка была сделана в глубоком колодце на холме Целий у перекрестка улиц Феррателла и Аба Арадам. Дом в древности сильно пострадал от пожара, причиной которого, предположительно, могло стать землетрясение. Однако археологам впервые удалось обнаружить остатки солярия. Кроме того, сохранились две жилые комнаты, ножки стульев, столики и скелеты собаки и щенка. В доме выявлены черно-белые мозаичные фрагменты пола, роспись потолков, цветочные фрески и мраморные плиты на стенах.

Руководители раскопок археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта сообщили, что деревянный дом в настоящее время защищен по всему периметру цементной стеной. Раскопки еще продолжаются. Все находки будут переданы музею, который появится в вестибюле будущего метровокзала. 

Специалисты считают это открытие вторым по значению после недавно обнаруженных казарм римских солдат на улице Иппонаттео.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не предъявят доказательств подготовки Дамаска к химической атаке‍
2
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
3
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
4
В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской
5
CNN: в масштабной кибератаке были применены разработанные при содействии АНБ США программы
6
Японская делегация отправится на южные Курилы изучать возможности совместной деятельности
7
Власти Венесуэлы подозревают угонщика атаковавшего здание МВД вертолета в связях с ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама