Всемирный мобильный конгресс в Шанхае покажет высокотехнологичные новинки индустрии

ШАНХАЙ, 28 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новейшие разработки и высокотехнологичные новинки будут представлены на открывающемся в среду в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai, MWC Shanghai), который до 1 июля будет проходить на площадке Шанхайского нового международного выставочного центра в районе Пудун. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, участие в конгрессе в этом году примут порядка 650 компаний, а саму выставку, как ожидается, могут посетить около 65 тыс. человек - от профессионалов мобильного сектора и смежных отраслей - до потребителей высокотехнологичной продукции.

Россия традиционно принимает участие в работе Всемирного мобильного конгресса. В этом году в Шанхае будет открыт отдельный российский павильон, в котором свою продукцию и последние наработки в мобильной индустрии представят свыше 20 компаний. "На российском стенде будут представлены 22 российские компании - разработчики отечественного программного обеспечения. На открытии стенда с приветственным словом выступит заместитель министра связи и массовых телекоммуникаций РФ Рашид Исмаилов, представитель от Генконсульства РФ в Шанхае, а также глава Азиатско-Тихоокеанского направления Ассоциации GSM (GSMA) Аласдар Грант", - сообщили ТАСС в российской делегации.

В первый день пройдет презентация ряда компаний, которые представят свои наработки в области высоких технологий.

Основное содержание выставки

В выставочных павильонах участники конгресса продемонстрируют инновационные продукты, услуги и технологии, формирующие будущий облик мировой мобильной индустрии и смежных отраслей промышленности. В числе экспонируемых продуктов будут представлены мобильные инновации, разработка мобильных приложений, открытые мобильные системы, мобильный интернет, а также раздел мобильных развлечений.

Конгресс, как ожидается, посетят тысячи представителей руководящего состава ведущих мировых компаний в сфере мобильной индустрии. В качестве основной темы мероприятия организаторами выбран слоган "Человеческий элемент" (The Human Element). Участники смогут не только ознакомиться с новейшими продуктами сферы мобильной индустрии, но и испытать высокотехнологичные решения на практике в специальных павильонах.

В этом году конгресс поделен на семь основных разделов, каждый из которых отражает различные аспекты развития мировой мобильной индустрии. Потребительский интернет вещей (Consumer IoT) соберет тех представителей индустрии, которые занимаются изучением вопросов, связанных с последними тенденциями в практическом использовании людьми цифровых технологий, а также адаптацией продуктов под постоянно меняющиеся требования потребителей. Раздел "Контент и Медиа" (Content & Media) будет сосредоточен вокруг последних новинок мобильного контента и его применения в сфере СМИ и развлечений.

Тема "Четвертая индустриальная революция" (The Fourth Industrial Revolution) охватит различные телекоммуникационные и цифровые услуги, их воздействие на различные отрасли экономики и общество в целом. Раздел "Инновации" (Innovation) расскажет о том, какие условия необходимы для появления инноваций, проблемах начинающих компаний, а также продемонстрирует самые яркие новинки современной мобильной индустрии.

Сетевые подключения и связанные с этим вопросы будут обсуждаться на различных семинарах раздела "Сети" (Networks), а тема "Платформы" (Platforms) объединит участников, разрабатывающих важнейшие технологии, позволяющие определить природу будущего цифрового мира по таким направлениям, как искусственный интеллект, робототехника, безопасность, конфиденциальность и т.д. Еще одним разделом станет "Устойчивое развитие" (Sustainable Development). Он будет посвящен тем возможностям, которые может предоставить мобильная индустрия для устойчивого развития бизнеса.

Инновационный город

Одним из самых ярких событий Всемирного мобильного конгресса в Шанхае станет GSMA Innovation City. В этом выставочном разделе посетители смогут ознакомится с теми мобильными продуктами и услугами, которые реально влияют на жизнь людей, работу предприятий и правительств как в азиатских странах, так и во всем мире. В Шанхае пройдет демонстрация не только ведущих мировых брендов, но и начинающих компаний, например, по таким направлениям, как розничная торговля, транспорт, автомобильная промышленность.

В данном разделе экспозиции будут представлены интерактивные демонстрации от партнеров GSMA, в числе которых BICS, Cubic Telecom, HID Global, Huawei, корпорация KT, myFC, Paypal, Qvantel и SI-TECH. Участников ожидает показ высокотехнологичных новинок мобильной индустрии, инновации в автомобильной сфере и многое другое.

Организатор

Всемирный мобильный конгресс организуется в различных странах Ассоциацией GSM (GSMA), которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет около 800 операторов из порядка 300 компаний в общую индустриальную экосистему. В их числе производители мобильных телефонных устройств и программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет-компании, а также представители смежных отраслей индустрии. Ассоциация организует на различных площадках по всему миру крупные отраслевые конгрессы и профильные конференции. Ее штаб-квартира находится в Лондоне.