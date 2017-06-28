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В Швейцарии обнаружены следы динозавра, жившего 152 млн лет назад

Наука
28 июня, 10:08 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Палеонтологи назвали новый вид древнего ящера Jurabrontes curtedulensis

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ЖЕНЕВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. В швейцарском кантоне Юра на плато Куртду обнаружен отпечаток трехпалой ноги динозавра. Находка была сделана во время строительства скоростной автомагистрали. Палеонтологи из Базеля, Барселоны и Денвера назвали новый вид древнего ящера Jurabrontes curtedulensis. Это имя составлено из слов: Jura - область Юра и brontо (древнегреч.) - гром, а также дополнено средневековым названием плато Куртду - Curtis Udulfi.

Кантональное правительство Юры сообщило о находке на своем официальном сайте. Оно напомнило, что 152 млн назад окружающая среда в Юре напоминала ту, которая ныне существует на Багамах. Отступление моря дало динозаврам большой участок суши для довольно длительного пребывания в Юре.

"Эти следы могли достигать 77 см в длину, и они относятся к одним из самых больших следов трехпалых динозавров", - говорится в сообщении. Перемещались плотоядные ящеры, находившиеся на вершине пищевой цепочки, на двух ногах, а их рост достигал 10-12 метров, что примерно соответствует росту тиранозавра рекса. Правда, тиранозавр рекс жил на Земле гораздо позже - около 67 млн лет назад.

Исследования отпечатков ног динозавров поддерживает Федеральное управление дорог. Находки будут переданы властям кантона Юра.

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