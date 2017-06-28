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В Москве митинг с призывом увеличить финансирование науки собрал около 400 человек

Наука
28 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Требования участников митинга поддержали ученые из Нижнего Новгорода, Новосибирска и Санкт-Петербурга

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 400 человек собрались на митинг профсоюза работников Российской академии наук (РАН) в Москве. Ученые выступают за увеличение финансирования российской науки, передает корреспондент ТАСС.

Профсоюз работников РАН в среду провел согласованный митинг в сквере Суворовской площади (метро "Достоевская"). Требования участников митинга поддержали ученые из Нижнего Новгорода, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Также солидарность высказали ученые с Дальнего Востока.

"Если нас не услышат, в сентябре-октябре будем проводить более массовые акции по всей стране", - заявил председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.

Требования участников митинга

Как ранее сообщил ТАСС член Центрального совета Профсоюза работников РАН Евгений Онищенко, на митинге ученые требовали увеличения внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП, в том числе доведения расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году.

В частности, по их словам, необходимо увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд рублей, Российского фонда фундаментальных исследований - до 25 млрд рублей (бюджет РНФ в 2016 году составил 15,2 млрд рублей, бюджет РФФИ - 11,6 млрд рублей). Ученые также требуют увеличить государственное задание подведомственных ФАНО России научных организаций как минимум на 20 млрд рублей, а финансирование фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах - как минимум на 10 млрд.

"Логика действий, которая навязывается академической науке в последние годы - постоянное сокращение ради выживания: уменьшение числа сотрудников и научных организаций просто для того, чтобы сохранить текущий уровень материального обеспечения исследований... При сохранении нынешних тенденций невозможно рассчитывать на то, что российская наука окажется конкурентоспособной - она будет, в лучшем случае, медленно деградировать", - говорится в сообщении организаторов митинга.

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