В Москве митинг с призывом увеличить финансирование науки собрал около 400 человек

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 400 человек собрались на митинг профсоюза работников Российской академии наук (РАН) в Москве. Ученые выступают за увеличение финансирования российской науки, передает корреспондент ТАСС.
Профсоюз работников РАН в среду провел согласованный митинг в сквере Суворовской площади (метро "Достоевская"). Требования участников митинга поддержали ученые из Нижнего Новгорода, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Также солидарность высказали ученые с Дальнего Востока.
"Если нас не услышат, в сентябре-октябре будем проводить более массовые акции по всей стране", - заявил председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин.
Как ранее сообщил ТАСС член Центрального совета Профсоюза работников РАН Евгений Онищенко, на митинге ученые требовали увеличения внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП, в том числе доведения расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП уже в 2018 году.
В частности, по их словам, необходимо увеличить финансирование Российского научного фонда до 30 млрд рублей, Российского фонда фундаментальных исследований - до 25 млрд рублей (бюджет РНФ в 2016 году составил 15,2 млрд рублей, бюджет РФФИ - 11,6 млрд рублей). Ученые также требуют увеличить государственное задание подведомственных ФАНО России научных организаций как минимум на 20 млрд рублей, а финансирование фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной ведомственной принадлежности и вузах - как минимум на 10 млрд.
"Логика действий, которая навязывается академической науке в последние годы - постоянное сокращение ради выживания: уменьшение числа сотрудников и научных организаций просто для того, чтобы сохранить текущий уровень материального обеспечения исследований... При сохранении нынешних тенденций невозможно рассчитывать на то, что российская наука окажется конкурентоспособной - она будет, в лучшем случае, медленно деградировать", - говорится в сообщении организаторов митинга.