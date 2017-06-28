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Ученые впервые зафиксировали рост популяции нерп у нефтяного терминала "Ворота Арктики"

Наука
28 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Рост популяции свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в районе Мыса Каменного

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Ученые впервые обнаружили значительное увеличение численности нерп вблизи нефтеналивного терминала "Ворота Арктики", осуществляющего отгрузку углеводородов с Новопортовского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По словам специалистов, рост количества животных свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в этом районе, сообщило в среду управление по корпоративным коммуникациям ООО "Газпромнефть-Ямал".

"В Обской губе (самый крупный залив Карского моря - прим. ТАСС) в районе Мыса Каменного впервые за несколько лет замечено значительное увеличение численности нерп, вблизи нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". В прошлом году в акватории залива экологи зафиксировали всего несколько представителей этого распространенного вида тюленей", - говорится в сообщении.

По словам ученых, как и представителей других ластоногих, кольчатую нерпу можно назвать видом- индикатором. "Животные крайне восприимчивы к загрязнению окружающей среды и изменениям, происходящим со льдом. Высокая плотность популяции нерпы указывает на благоприятную экологическую обстановку", - уточнили в управлении.

Заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, доктор биологических наук Михаил Головатин отметил, что по данным авиаучета, весной (в Карском море это июнь-июль - прим. ТАСС) плотность нерпы в районе слияния Обской губы и Тазовской губы, то есть в районе терминала, составляет обычно четыре особи на 10 квадратных километров. "Для сравнения - на выходе Обской губы в море, где вода менее опреснена, она составляет около десяти и более экземпляров на 10 кв километров", - приводятся в сообщении слова Головатина.

Генеральный директор ООО "Газпромнефть-Ямал" Алексей Овечкин, в свою очередь, добавил, что сохранение фауны в Обской губе было важной задачей при строительстве терминала. "Бережный подход помог сберечь хрупкую природу региона. Благоприятные условия, сложившиеся для животных на территории нашей производственной деятельности, подтверждаются результатами ежегодного независимого экологического мониторинга", - пояснил он.

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений ЯНАО. Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры - в 250 километрах к северу от города Надым и в 30 километрах от побережья Обской губы. В мае 2016 года были введены в эксплуатацию "Ворота Арктики" - первый круглогодичный арктический терминал, построенный в акватории Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале для обеспечения транспортировки нефти морем, в том числе в экстремальных природно-климатических условиях.

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