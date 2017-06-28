Ученые смогут регенерировать ткани сердца

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В будущем можно будет восстанавливать ткань сердечной мышцы примерно так же, как регенерируют ткани актиний, заявляют ученые из Университета Флориды.
Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает портал Science Alert.
Исследования показывают, что самые первые клетки мышечной ткани, возникшие в процессе эволюции, были аналогичны клеткам сердечной мышцы и возникли из кишечной ткани существа, подобного актинии вида Nematostella vectensis.
Эта актиния обладает способностью к регенерации, даже будучи разделенной на несколько частей, в этом случае каждая такая часть становится самостоятельным организмом. Клетки этих актиний могут свободно трансформироваться в другие типы клеток и, таким образом, восстанавливать части тела в случае необходимости.
"Если мы лучше узнаем механизм взаимодействия генов, отвечающих за рост клеток сердца, станет возможной регенерация мышечной ткани", - заявил один из руководителей исследования Марк Мартиндейл.
Актиния вида Nematostella vectensis наиболее изучена. В 1990-х годах была разработана методика ее искусственного культивирования. В последние годы этот вид стал главным модельным объектом для изучения молекулярной биологии и биологии развития стрекающих.