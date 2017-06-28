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Ученые смогут регенерировать ткани сердца

Наука
28 июня, 14:39 UTC+3

Исследователи сделали такой вывод, изучив, как восстанавливаются ткани актиний

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Материал из 1 страницы

В будущем можно будет восстанавливать ткань сердечной мышцы примерно так же, как регенерируют ткани актиний, заявляют ученые из Университета Флориды.

Результаты их работы опубликованы в журнале  Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает портал Science Alert.

Исследования показывают, что самые первые клетки мышечной ткани, возникшие в процессе эволюции, были аналогичны клеткам сердечной мышцы и возникли из кишечной ткани существа, подобного актинии вида Nematostella vectensis.

Эта актиния обладает способностью к регенерации, даже будучи разделенной на несколько частей, в этом случае каждая такая часть становится самостоятельным организмом.  Клетки этих актиний могут свободно трансформироваться в другие типы клеток и, таким образом, восстанавливать части тела в случае необходимости.

"Если мы лучше узнаем механизм взаимодействия генов, отвечающих за рост клеток сердца, станет возможной регенерация мышечной ткани", - заявил один из руководителей исследования Марк Мартиндейл.

Актиния вида Nematostella vectensis наиболее изучена. В 1990-х годах была разработана методика ее искусственного культивирования. В последние годы этот вид стал главным модельным объектом для изучения молекулярной биологии и биологии развития стрекающих. 

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