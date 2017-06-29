Сокращение популяции краснокнижных каланов на Курилах вызывает опасения экологов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Популяция каланов (морских выдр), занесенных в Красную книгу и обитающих на северных островах Курильской гряды, вызывает опасения экологов. За последние девять лет она сократилась более чем на 70%. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского Берингийского экорегионального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Исследование по инициативе Всемирного фонда дикой природы было проведено в июне у побережья островов Шумшу и Парамушир, а также на Птичьих островах. Последний раз полный учет численности калана ученые проводили в этой акватории в 2008 году. Исследователи констатировали общее снижение численности животных на 73%, а на Парамушире отрицательная разница составила более 80%. Из 5 273 особей в 2008 году, в 2017 осталось лишь 1 418 животных", - говорится в сообщении.

При этом в 2003 году был зафиксирован исторический максимум численности морских выдр, когда плотность животных, например, вокруг острова Шумшу превышала оптимальную в 2,6 раза. Поэтому ученые считают, что одна из вероятных причин снижения поголовья - избыточная нагрузка на среду обитания. Она сказалась на состоянии кормовых ресурсов и привела к сокращению популяции - с 15 тыс. особей в 2003 до 5 тыс. особей в 2008 году.

"Состояние кормовых ресурсов - возможная причина падения численности, но вряд ли единственная. Вероятно, столь серьезное снижение - комплексная проблема, вызванная сразу несколькими факторами. Кормовая база могла сократиться из-за повышения интенсивности прибрежного рыболовства. На популяцию могли повлиять болезни, эпизоотии, а также воздействие хищников, прямое истребление или браконьерство", - говорится в сообщении.

Специалисты считают, что снижение популяции требует дальнейшего анализа и разработки мер охраны каланов.

Калан - хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, близкий к выдрам. Является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия для добычи пищи. Каланы обитают на северных берегах Тихого океана в России, Японии, США и Канаде. Каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего вид оказался на грани исчезновения, и были занесены в Красные книги разных стран.