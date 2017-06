Россия за 10 лет вложила €1,5 млрд в научную инфраструктуру ЕС

ДАЛЯНЬ (Северный Китай). 29 июня. /ТАСС/. Россия за последнее десятилетие вложила в крупные исследовательские проекты в Евросоюзе свыше €1,5 млрд. Об этом в четверг заявил на 11-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"За последние 10 лет мы вложили более €1,5 млрд в создание установок в Европе - во Франции, ФРГ, Швейцарии. Мы знаем, насколько важно для мирового сообщества развитие таких объектов [как Большой адронный коллайдер], - отметил он, выступая на тематической сессии "Глобальная наука: взгляд из России". - РФ - один из самых больших спонсоров создания исследовательской инфраструктуры в Европе. Наши ученые работают на тех же установках, выступая в качестве носителей "культурного кода", не говоря уже о том, что коллайдер - идея российских ученых".

По словам помощника президента России, крайне важно, чтобы и иностранные специалисты работали в РФ для обогащения научного потенциала страны.

ВЭФ - неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. На встречах, организуемых ее руководством, уделяется особое внимание наиболее актуальным мировым проблемам мировой экономики. На этот раз в 11-м летнем форуме примет участие более 2 тыс. человек из 84 стран.

Серия дискуссий и тематических сессий мероприятия, известного также как "встреча новых лидеров" (Meeting of the New Champions), проходит под девизом "Инклюзивный рост в условиях 4-й индустриальной революции".