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Ямальские ученые отправились в экологическую экспедицию в район порта Сабетта

Наука
29 июня, 8:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Экспедиция продлится до середины июля. Ученые возьмут пробы воды, почвы и растительности для дальнейших исследований

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ученые Научного центра изучения Арктики отправились в экспедицию в район порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для оценки состояния природных сред и выявления негативных антропогенных факторов. Планируется, что во время поездки специалисты также отберут пробы почвы, воды и растительности, сообщили в четверг в пресс-службе научного центра.

"Сотрудники центра изучают современное состояние окружающей среды северо-восточной части полуострова Ямал. Исследования проводятся в районе порта Сабетта и включают маршрутные наблюдения и визуальную оценку фонового состояния природных сред, выявление негативных природных и антропогенных факторов. Ученые проводят почвенные изыскания, обследуют водные объекты, изучают состояние растительности на заложенных геоботанических площадках", - уточняется в сообщении.

По словам ученых, экспедиция продлится до середины июля. "Производится отбор образцов почв, воды, донных отложений и растительности для проведения дальнейших лабораторных исследований", - пояснил заведующий сектором геолого-географических исследований Центра, кандидат географических наук Роман Колесников.

В пресс-службе добавили, что специалисты получат новые данные о формировании и деградации почв в ямальской тундре, гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристиках рек и озер с указанием выявленных факторов загрязнения. "Полученные материалы станут основой для обоснования и принятия управленческих решений по планированию хозяйственной деятельности и природоохранных мероприятий, а также дополнят базу регионального экологического мониторинга проводимого на территории ЯНАО", - уточнили в пресс-службе.

Морской порт Сабетта построен в рамках государственно- частного партнерства, для приема строительных грузов и технологических модулей завода в первую очередь возведены грузовые причалы. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично, в зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта станет одной из важнейших опорных точек Северного морского пути - кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию. Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.

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