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Ученые из Сингапура создали полезное пиво с добавлением пробиотиков

Наука
29 июня, 10:28 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Как отметила представитель Национального университета Сингапура, исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства подобного сорта пива

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СИНГАПУР, 29 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Ученые из Сингапура создали полезное для здоровья пиво путем добавления в его состав пробиотиков - веществ микробного происхождения, которые нейтрализуют токсины и вирусы, а также регулируют иммунную систему человека. Об этом рассказала в четверг корреспонденту ТАСС представитель Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Кэролина Фон.

"Полезные для здоровья свойства пробиотиков известны давно, более того, во многих продуктах, подверженных ферментации, содержатся так называемые хорошие бактерии. Но эти вещества еще не добавлялись в такой популярный продукт, как пиво", - отметила автор проекта, студентка четвертого курса Элсини Чань. В работе, продолжила она, "пришлось столкнуться с рядом проблем, главной из которых стало содержание в пиве хмелевых кислот, которые предотвращают рост и выживание пробиотиков".

Но в результате экспериментов, продолжавшихся около девяти месяцев, автору удалось увеличить и поддерживать жизнеспособность штамма пробиотика. "Непосредственно в данной разработке была применена бактерия молочной кислоты, которая для поддержания жизнедеятельности использует сахар, содержащийся в сусле", - рассказала также Чань. По ее словам, "конечный продукт получается с острым и терпким вкусом при содержании алкоголя около 3,5%". Автор проекта также отметила, что "в 100 мл нового пива содержится около 1 млрд пробиотиков, именно такую дозу рекомендует принимать Международная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков".

Как отметила представитель NUS, "исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства подобного сорта пива".

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