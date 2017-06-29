Высаженные на полярном круге морозостойкие черемуха и рябина прижились на Ямале

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Морозостойкие черемуха, рябина, ива и другие деревья и кустарники, высаженные в Салехарде - единственном в мире городе, который находится на линии Северного полярного круга - прижились на экспериментальных площадках, расположенных в разных точках населенного пункта. Об этом сообщили в четверг в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В Салехарде экспериментальные площадки расположены у административного здания правительства ЯНАО, в Парке Победы, на территории двух школ. Посаженные там деревья и кустарники в этом году показали небольшой прирост - сказалась малоснежная суровая зима и холодная весна. Из 100 видов деревьев и кустарников, высаженных в разные годы, хорошо прижились пихты, сосна сибирская кедровая, черемуха краснолистная, декоративные тополь, ива, рябина и другие", - говорится в сообщении.

По данным департамента, сейчас состояние деревьев и кустарников на экспериментальных участках обследуют сотрудники Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова (СПбГЛТУ) в рамках исследовательской работы по изучению адаптации лиственных и хвойных деревьев к суровым природно-климатическим условиям Арктики и Субарктики.

"В Салехарде возможно создавать красивые садово-парковые объекты с декоративными породами деревьев, но нужно использовать особую агротехнологию: использовать саженцы оптимального размера, делать специальные прослойки утеплителя для корневой системы, использовать различные минеральные удобрения и антистрессовые вещества, грамотно проводить уход за растениями", - цитирует департамент аспиранта СПбГЛТУ Александра Хмарика.

В департаменте уточнили, что с 2013 по 2016 годы на 14 экспериментальных площадках, расположенных в разных городах округа, в рамках проекта было высажено более 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников, из них в Салехарде - около 500. Самая северная площадка находится в поселке Сабетта. По результатам работ ученые уже издали методические рекомендации по выращиванию растений в ЯНАО.

Эксперименты с черемухой и клубникой

Ранее научный сотрудник Института химии и нефти Сибирского отделения РАН Варвара Овсянникова рассказала ТАСС, что в октябре 2016 года ученые высадили морозостойкие розу, черемуху, жимолость и яблони на новой экспериментальной площадке в пригороде Салехарда в ЯНАО. Через год они смогут проверить, какие виды смогли выжить в условиях северного климата. При посадке растений использовался криогельобразующий состав, защищающий от перепадов температур, и специальные микробиологические удобрения.

Также в июле 2016 года аграрии Надымского района ЯНАО начали эксперимент по выращиванию клубники, смородины и малины в условиях Крайнего Севера, что не только позволило обеспечить самозанятость людей, живущих в национальных селах, но и разнообразить ассортимент продуктов для северян.