Археологи нашли на юге Приморья уникальный могильник эпохи Империи Цзинь

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили на юге Приморья, в Шкотовском районе, уникальное захоронение чжурчжэней, большой могильник эпохи Империи Цзинь.

В нем нашли останки глиняных горшков с необычным орнаментом, монеты и другие артефакты, сообщила в четверг пресс-служба ДВФУ.

"Специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые. Памятник датируется XII-XIII веками и уже принес немало интересных артефактов - останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Среди интересных артефактов - останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы. После обработки все они пополнят фундаментальную коллекцию музея ДВФУ", - говорится в сообщении.

На месте раскопа также найдены 27 древних погребений, большинство представляют собой круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых находятся два или три отдельных захоронения. Они сопровождаются глиняной посудой, украшениями, элементами оружия. В одном из погребений нашли останки лошади, которая, судя по всему, принадлежала умершему. Костных останков здесь, скорее всего, нет, считают специалисты, так как чжурчжэни хоронили прах покойников.

Также археологи нашли здесь керамику высокого, имперского качества, времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Кроме того, обнаружен интересный фрагмент глазурованной керамики - это, несомненно, очень престижный для того времени товар, подобные вещи на территории Приморья не производились, а доставлялись из южного Китая.

"Древние погребения сопровождаются определенными ритуальными вещами и конструкциями, поэтому мы предполагаем, что здесь хоронили не совсем простых людей, а представителей более высокого статуса. Известно, что недалеко от этого места было большое городище, но оно, к сожалению, уже разрушено. Если провести масштабную разведку, можно найти здесь другие поселения и составить очень интересную карту археологического района", - цитируются в сообщении слова директора Учебно-научного музея Школы

гуманитарных наук ДВФУ Александра Попова.

Раскопки проводятся на площади более 5 тысяч квадратных метров. Специалисты отмечают, что средневековый культурный слой залегает неглубоко и был сильно поврежден сельскохозяйственными работами. Пока удалось вскрыть только верхушку "археологического айсберга", но ученые планируют раскопать все, вплоть до "материка" - так профессионалы называют слой, в котором нет никаких следов пребывания человека. Раскопки на юге Приморского края выполняются по заказу корпорации "Газпром", которая ведет газопровод к судостроительному комплексу "Звезда" в Большом Камне; при проектировании нитки на ее пути оказалось 17 археологических памятников, 15 из них удалось обойти, а сохранение двух объектов доверили ученым ДВФУ.