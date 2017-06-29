В Белгороде начали разработку источника излучения для настройки детекторов нейтрино

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная лаборатория радиационной физики Белгородского государственного университета (НИУ "БелГУ") начала разрабатывать источник ионизирующих излучений нового поколения, сообщает пресс-служба БелГУ. Его можно применять для различных научных задач, в том числе, для калибровки детекторов нейтрино и темной материи потоками быстрых нейтронов.

"Результаты наших научных экспериментов показали, что можно создать новый источник ионизирующего излучения на основе пироэлектрического кристалла, на поверхности которого при изменении температуры появляется электрическое поле", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, доктора физико-математических наук Александра Кубанкина.

"Предварительные тесты показали, что разрабатываемый нами источник может генерировать рентгеновское излучение с характеристиками, превосходящими зарубежные коммерческие аналоги. В ближайшее время мы планируем сделать опытный образец источника, который можно будет использовать для решения научных и прикладных задач", - отметил ученый.

Прибор будет отличаться от современных аналогов компактностью, повышенной безопасностью в эксплуатации, а также значительно меньшими затратами на производство.

Как работает новый прибор

Ионизирующим излучением называют потоки элементарных частиц, способные превратить изначально нейтральные атомы вещества, которое они облучают, в ионы. Сейчас в качестве источников ионизирующего излучения используют чаще всего либо рентгеновские трубки, испускающие фотоны большой энергии, либо различные радиоизотопы.

Новый источник будет работать на основе пироэлектрического кристалла. На его поверхности при небольших изменениях температуры вырабатывается электрический потенциал величиной около 100000 Вольт: под действием такого потенциала с поверхности материала излучаются электроны или ионы с высокой энергией. Для изменения температуры кристалла, запускающего работу источника, по словам ученых, достаточно подключиться к обыкновенной батарейке или даже просто опустить кристалл в стакан с горячей водой.

В результате новый источник будет значительно безопаснее своих современных аналогов: в нем не будет ни радиоактивных изотопов, ни высоковольтного источника напряжения, необходимого для питания рентгеновских трубок. Кроме того, он значительно меньше их в размере - характерные размеры капсулы с кристаллом составляют не более сантиметра в поперечнике и нескольких сантиметров в длину.

Применения источника

Разработка может быть полезна для проведения различных прикладных и научных исследований: например, для элементного анализа состава вещества или настройки физических детекторов нейтрино и частиц темной материи. Кроме того, безопасность, компактность и низкая стоимость нового источника ионизирующего излучения позволит создавать на его основе стенды для проведения лабораторных работ по ядерной физике, ядерной медицине, физике конденсированного состояния вещества или биофизике.

Белгородские ученые ведут свою работу вместе с коллегами из НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и индустриальным партнером проекта - Научно- исследовательским институтом вакуумной техники им. С. А. Векшинского. Сейчас в международной лаборатории радиационной физики НИУ "БелГУ" приступают к разработке опытного образца источника для последующего внедрения в производство.

"Наша цель в настоящее время - сделать первыми коммерческий источник ионизующего излучения на пироэлектрическом эффекте для калибровки низкофоновых детекторов. Это будет очень удобный инструмент, в котором уже сейчас нуждаются различные научно-исследовательские коллективы", - сообщил Кубанкин.