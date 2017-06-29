Рогозин: научные исследования по Арктике нужно встраивать в конкретные проекты

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Внедрение научных исследований в конкретные арктические проекты позволит получить стабильное финансирование этих разработок, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании президиума Государственной комиссии по развитию Арктики.
"Нам надо определиться, каким образом встроить науку, которая обычно, к сожалению, особенно в условиях бюджетных ограничений, финансируется по остаточному принципу, в конкретные прикладные работы, которые позволят стабильное финансирование для науки наладить", - сказал он.
Рогозин подчеркнул особую роль Санкт-Петербурга как крупнейшего центра по арктической тематике. "Я сейчас успел посетить две лаборатории по геофизике и по изучению Антарктики (при ГНЦ "Арктический и антарктический НИИ"). Очень интересно", - заметил он, добавив, что в будущем планирует посвятить отдельный разговор теме науки и Арктики.