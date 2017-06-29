Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: научные исследования по Арктике нужно встраивать в конкретные проекты

Наука
29 июня, 16:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнул необходимость налаживания стабильного финансирования науки

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Внедрение научных исследований в конкретные арктические проекты позволит получить стабильное финансирование этих разработок, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании президиума Государственной комиссии по развитию Арктики.

"Нам надо определиться, каким образом встроить науку, которая обычно, к сожалению, особенно в условиях бюджетных ограничений, финансируется по остаточному принципу, в конкретные прикладные работы, которые позволят стабильное финансирование для науки наладить", - сказал он.

Рогозин подчеркнул особую роль Санкт-Петербурга как крупнейшего центра по арктической тематике. "Я сейчас успел посетить две лаборатории по геофизике и по изучению Антарктики (при ГНЦ "Арктический и антарктический НИИ"). Очень интересно", - заметил он, добавив, что в будущем планирует посвятить отдельный разговор теме науки и Арктики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама