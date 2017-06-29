Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи

ТАСС, 29 июня. Исследователям из Университета Вашингтона удалось создать сотовый телефон, который может функционировать без аккумулятора, сообщает портал Wired.

Для этого пришлось переосмыслить заново технологии, применяемые в сотовых телефонах, так как новинка работает, получая энергию из окружающего пространства.

"Представьте, села батарея, а вы все равно можете отправлять сообщения и делать звонки", - говорит один из сотрудников лаборатории Джошуа Смит. Он добавил, что было решено сосредоточиться на технологии именно для сотового телефона, так как этот гаджет наиболее востребован пользователями.

Ученые разработали технику обратного рассеянного излучения, которая позволяет устройству поддерживать связь за счет отражения радиоволн и которую Смит назвал "пассивным Wi-Fi". Здесь задействуется примерно такой же принцип, как при передаче сигналов с помощью зеркала и солнечного света. Смит отметил, что по сути они заново открыли шпионскую технологию, которая применялась в ходе холодной войны – когда подслушивающее устройство, "аудиожучок", активировалось под воздействием радиоволн определенной частоты и использовало энергию этих радиоволн, чтобы функционировать.

При этом исследователям пришлось отказаться от "цифры", поскольку, по словам еще одного сотрудника лаборатории - Вамси Талла, кодирование аналоговой информации – голоса говорящего – в цифровую весьма энергозатратно.

Как это устроено

Некоторые компоненты нового телефона по аналогии с "аудиожучком" работают дистанционно – на базовой станции установлена микросхема, преобразующая сигнал и соединяющаяся с цифровой сетью, в данном случае со Skype.

Экспериментальная базовая станция использует нелицензированную частоту, предназначенную для радиосвязи с использованием передатчиков малой мощности. Так как новый сотовый аппарат использует эти сигналы для получения энергии, то пока он работает лишь в радиусе 15 метров от станции.

Чтобы запустить эту технологию в коммерческое производство, необходимо встроить такие электросхемы в оборудование вышек сотовой связи. "Существующие вышки используют много энергии, это позволит увеличить радиус действия новой технологии примерно до одного километра", - считает Талла.

Однако существует еще ряд проблем, например, пока пользователю приходится нажимать кнопку для переключения из режима прослушивания в режим разговора, как если бы он говорил по рации. Кроме того, поддерживать разговор довольно трудно из-за статических шумов.