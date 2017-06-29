Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученых

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Минобрнауки РФ начинает реализацию проекта по продвижению на федеральных телеканалах в прайм-тайм сюжетов о последних достижениях российских ученых. Об этом сообщил ТАСС в четверг замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников.
"Министерство запускает проект по продвижению на центральные телеканалы страны серий сюжетов о последних достижениях наших ученых", - сказал он, добавив, что тем для подобных сюжетов "сейчас в академических институтах страны очень много".
Он добавил, что с одним из телеканалов министерство уже договорилось, и серия сюжетов об ученых началась, однако не уточнил, о каком телеканале идет речь. "Будем договариваться и с другими", - сказал замминистра.
Важность этого начинания, по его мнению, доказывает факт влияния на массовую аудиторию культовых советских фильмов "Девять дней одного года" и "Семнадцать мгновений весны", после просмотра которых очень многие молодые люди захотели стать учеными и разведчиками. "Сейчас нам такие рычаги влияния, которыми стали эти фильмы, очень нужны, поэтому политические сюжеты, которыми сейчас переполнен телеэфир в прайм-тайм, деликатно, но обязательно будут разбавляться короткими сюжетами о достижениях отечественной науки", - сказал Трубников.
Замминистра добавил, что в России люди любят "быть в курсе большой политики и ощущать себя в ответе за то, что происходит в мире", однако, по его мнению, пришло время достроить картину мира успехами ученых.