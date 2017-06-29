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Инженеры из Приморья укрепили арматуру с помощью нанотрубок из переработанного мха

Наука
29 июня, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам ученых, новая арматура с нанотрубками по сравнению с обычной на 75-97% лучше сопротивляется растяжению и более стойко выдерживает деформации

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ученые из Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ИШ ДВФУ) нашли способ сделать композитную арматуру более прочной, сообщила пресс-служба ДВФУ. Для этого они предложили использовать углеродные нанотрубки, которые получили из мха после его механической, термической и химической обработки.

Авторы разработки - директор ИШ ДВФУ Александр Беккер и научный сотрудник международного научно-образовательного центра "R&D центр "Арктика" Андрей Уманский - уже получили на свое изобретение патент.

"Бетонные изделия с композитной арматурой сильнее деформируется, при этом образуются трещины шире, чем в конструкциях со стальной арматурой. Мы решили укрепить структуру композитной арматуры с помощью нанотехнологий", - объяснил Беккер.

Композитная арматура в отличие от стальной, состоит не из металла, а из ровинга - базальтовых или стеклянных волокон, которые соединены связующим материалом, например эпоксидной смолой, которая скрепляет волокна и защищает их от агрессивного воздействия окружающей среды. В эпоксидную смолу изобретатели добавили углеродные нанотрубки, которые на микроуровне выполняют функцию армирующего материала и благодаря своим свойствам служат центрами направленной кристаллизации.

Сами нанотрубки сделали из мха сфагнума бурого (Sphagnum fuscum), собранного на болотах нижнего Приамурья. Как пишут ученые, этот мох выбрали из-за его низкой теплопроводности и высокой устойчивости к разложению. После механической обработки мха, который предварительно подвергли разложению при высокой температуре, получают многослойные углеродные нанотрубки диаметром 10-20 нанометров, которые ученые и предлагают использовать для укрепления арматуры.

"Углеродные нанотрубки обеспечивают лучшее сцепление компонентов и, как следствие, повышают прочность материала", - объяснил Беккер.

По словам ученых, новая арматура с нанотрубками по сравнению с обычной на 75-97% лучше сопротивляется растяжению и более стойко выдерживает деформации, на 7-15%.

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