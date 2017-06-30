Ученые планируют выяснить уровень содержания ртути в крови жителей Ямала

САЛЕХАРД, 30 июня. /ТАСС/. Ученые научного центра изучения Арктики планируют провести исследование по определению содержания ртути в крови жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила в пятницу ТАСС заведующая сектором эколого-биологических исследований центра, доктор биологических наук Елена Агбалян.

"Технический прогресс не стоит на месте, промышленность развивается, уровень загрязненности окружающей среды возрастает - это факт. Поэтому наша важнейшая задача - отслеживать ситуацию, прогнозировать, чтобы мы могли выстраивать концепцию, ведь все научные исследования являются базой для принятия управленческих решений. У нас были проведены пилотные исследования содержания ртути в крови у жителей нескольких поселков, но мы хотим расширить географию и провести работы во всех наших муниципальных образованиях", - сказала она.

По словам ученых, ртуть также может накапливаться в почках, печени северного оленя и в арктической рыбе. "Для оценки уровня содержания ртути в окружающей среде и выявления региональных источников загрязнения нужно больше информации. При исследовании выборка должна быть достаточно большой для того, чтобы объективно оценить ситуацию в регионе", - уточнила она.

Агбалян ранее сообщила ТАСС, что для мониторинга воздуха ученые предлагают создать сеть экологических станций. Пока на территории региона расположен только один пост в Салехарде. Она добавила, что необходимо хотя бы три поста, которые должны быть равномерно рассредоточены по территории.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.

Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.