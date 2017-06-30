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Археологи составят карту античного города Акра, скрытого под водой в Крыму

Наука
30 июня, 15:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июня. /ТАСС

Подводное обследование с помощью гидролокаторов позволит более тщательно изучить сохранившиеся фрагменты зданий, определить их координаты и нанести на карту

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© Валерий Шарифулин/ТАСС,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Петербургские археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН отправились в ежегодную экспедицию в Крым для исследования античного города Акра, скрытого на дне Черного моря. В этом году задачей ученых будет составление топографической карты древнего города.

"У нас задача составить топографический план города. Пока у нас есть какие-то ориентиры, включая комплексы в прибрежной части, а вся остальная территория - это терра инкогнита. Мы закупили в этом году новое оборудование - сонары, с их помощью хотим поработать на глубине - пройдемся еще раз по подводной части города. Если будут какие-то интересные объекты, мы будем их изучать и постепенно наполнять план города новыми данными", - сказал в пятницу ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник Отдела охранной археологии ИИМК РАН Сергей Соловьев.

По итогам прошлых экспедиций археологи обследовали две стены и одну башню, обнаружили остатки строений, похожие на жилые комплексы. Исследователи установили, что Акра, входившая в состав Боспорского царства, представляла собой город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Городская застройка, как предполагают ученые, начиналась на противоположной стороне улицы, проходившей у оборонительной стены.

Подводное обследование с помощью гидролокаторов позволит более тщательно изучить сохранившиеся фрагменты зданий, определить их координаты и, совместив эти данные с результатами наземной съемки, нанести на карту. По словам Соловьева, археологии будут стараться найти на территории Акры культовый или общественный центр, который был в каждом античном городе. Предметы и остатки надписей в таком здании могут ответить на многие вопросы об истории города, отметил ученый.

Параллельно с подводными исследованиями продолжатся работы на берегу, где располагается юго-западная оборонительная стена. Во время прошлогодней экспедиции археологи исследовали ее нижнюю часть, которая относится к V в. до н.э. Ученые предполагают, что стена, как часть оборонительной системы города, была построена еще раньше, но датировать ее точно можно будет только добравшись до основания, расположенного на границе воды и суши. Для проведения работ в прибрежной зоне археологи строят специальную дамбу, чтобы осушить исследуемый участок и углубиться в грунт.

Подводный город

Небольшой портовый город Акра, который, по версии ученых, основали выходцы из крупнейших городов Боспорского государства - Нимфея или Пантикапея, занимал северо- восточную оконечность мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом). Город входил в состав Боспорского государства до начала IV в.

На рубеже старой и новой эры Акра почти полностью ушла под воду в результате трансгрессии Черного моря. Территория античного города площадью около 3,5 га в настоящее время почти полностью погружена в море, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке, превратившей устье реки в современное озеро Яныш.

ИИМК РАН ежегодно организует экспедиции подводной археологии совместно со специалистами Государственного Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований Крыма с 2011 года. Второй год здесь работают волонтеры Русского географического общества.

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