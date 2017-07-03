Возможности нанотехнологий в создании квартовых компьютеров обсудят на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Вопросы применения нанотехнологий при создании квантовых компьютеров и флуоресцирующих жидкостей для исследования опухолей обсудят на конференции "Современные углеродные наноструктуры" ("Advanced Carbon Nanostructures") в Санкт-Петербургском Академическом университете. Она начнет работу в понедельник с участием ученых из 16 стран, сообщил ТАСС научный сотрудник Физико-технического института имени А.Ф.Йоффе, председатель оргкомитета конференции Александр Вуль.

"Мы ожидаем, что самыми обсуждаемыми темами на научном форуме станут использование светящихся центров наноструктур в проектах по созданию квантовых компьютеров и флуоресцирующих жидкостей для исследования опухолей", - сказал он, уточнив, что по этим темам планируется по несколько докладов с последними результатами исследований. Светящиеся центры наноструктур, отметил ученый, могут создавать возможность для передачи информации на расстояние и при этом обеспечивая защиту информации. Тот же эффект флуоресценции в медицине поможет создать новые возможности для диагностики опасных заболеваний, например, онкологических. По словам Вуля, на конференции планируется сопоставить достижения российских и иностранных ученых.

Наноматрешки, фуллерены, наношкола

"Первый - особенно выделяемый на всех научных форумах, пленарный доклад на конференции "Современные углеродные наноструктуры" представит Флориан Банхарт (Франция), один из самых известных специалистов в области электронной микроскопии", - сказал собеседник агентства. Банхартом была сделана первая работа о трансформации луковичной формы углерода - углеродных "наноматрешек", размером менее одного нанометра, в наноалмаз.

Доклады сразу нескольких российских ученых будут посвящены исследованиям химии фуллеренов и методам синтеза углеродных нанотрубок. Здесь высокий уровень отечественных исследования общепризнан. Доклады по этой тематике прочтут представители МГУ, Института неорганической химии СОРАН (Новосибирск), Института синтетических и сверхтвердых углеродных материалов (Троицк). Серия работ ученых ФТИ имени А.Ф.Йоффе связана с развитием технологии и изучением новых возможностей применения графена и алмазов детонационного синтеза.

На пятой однодневной школе-конференции для молодых ученых "Новые углеродные наноструктуры и методы их диагностики" будут сделаны доклады, посвященные современным методам диагностики наноуглерода, а в рамках стендовой сессии организуют конкурс работ молодых ученых. Дипломы и премии молодым ученым, в том числе премию им. Роджера Тейлора вручит глава Британской углеродной группы профессор Мальколм Хегги.

Научную программу конференции завершит заседание, посвященное вопросам коммерциализации разработок в области углеродных наноструктур, которое проведут руководители "Роснано". Конференция носит принципиально междисциплинарный характер и традиционно организуется без параллельных секций, потому что при изучении нанообъектов и углеродных наноструктур применяется комплексный подход, включающий разнообразные теоретические и экспериментальные, физические и химические методы исследования и компьютерное моделирование.

Нанотехнологии на пике

По данным мировой системы Web of Science ежегодно в мире публикуется более 40 тыс. научных работ в области нанотехнологий. Наноуглеродные материалы уже позволили создать устройства, уникальные по своим параметрам, например, аккумуляторы для мобильных телефонов, не теряющие своих качеств долгие годы, полимерные солнечные батареи, которые могут использоваться туристами как коврики в палатках, контрастные вещества для магнитной томографии, суперконденсаторы с электрической емкостью в миллионы раз превышающей емкость традиционных.

История нанотехнологий

В течение столетий, были известны только две природные формы химически чистого углерода - алмаз и графит. На рубеже столетий были предсказаны, а затем и экспериментально созданы новые формы углерода, представляющие собой замкнутые полые структуры, своим многообразием и красотой напоминающие биологические, созданные природой. Первенцем был фуллерен, состоящий из 60 атомов углерода, похожий на известный всем футбольный мяч, в узлах покрышки которого расположены атомы углерода, но диаметр этого мяча составлял миллиардные доли метра - доли нанометров. За его открытие в 1996 году была присуждена Нобелевской премии по химии.

Затем, в течение 10 лет, были синтезированы не только разнообразные "мячики", но и нанотрубки и вложенные друг в друга углеродные наносферы, своеобразные наноматрешки, внутри которых удалось поместить и атомы других веществ. Ученые создали конструктор, все детали которого, имеют размер, совместимый с размером биологической клетки, создали "углеродные нанокирпичики", идеально подходящие для нанотехнологий.

Результаты исследований уже вышли из стен научных лабораторий и осваиваются промышленностью. Объем производства углеродных наноструктур превышает сотни тонн.