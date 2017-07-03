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Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страны

Наука
3 июля, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Стратегия направлена на формирование системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации Стратегии научно-технологического развития России. Документ опубликован на сайте правительства.

"Стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Подписанным распоряжением утвержден план реализации Стратегии на 2017-2019 годы, который включает комплекс мер нормативного и организационного характера", - говорится в пояснительной записке к документу.

План, в частности, предусматривает разработку и утверждение государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", которая включает программу фундаментальных исследований и комплексные научно-технологические программы по приоритетным направлениям.

Реализация таких комплексных программ будет финансироваться за счет средств других государственных программ, институтов развития и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Также предусматривается создание возможностей для успешной реализации творческого потенциала молодежи в области науки и инноваций, в том числе в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Ответственными за исполнение плана будут федеральные органы власти, государственные корпорации, институты развития, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, Российская академия наук, органы исполнительной власти субъектов РФ.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года.

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