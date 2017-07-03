Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страны

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации Стратегии научно-технологического развития России. Документ опубликован на сайте правительства.

"Стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Подписанным распоряжением утвержден план реализации Стратегии на 2017-2019 годы, который включает комплекс мер нормативного и организационного характера", - говорится в пояснительной записке к документу.

План, в частности, предусматривает разработку и утверждение государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", которая включает программу фундаментальных исследований и комплексные научно-технологические программы по приоритетным направлениям.

Реализация таких комплексных программ будет финансироваться за счет средств других государственных программ, институтов развития и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Также предусматривается создание возможностей для успешной реализации творческого потенциала молодежи в области науки и инноваций, в том числе в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Ответственными за исполнение плана будут федеральные органы власти, государственные корпорации, институты развития, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, Российская академия наук, органы исполнительной власти субъектов РФ.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года.