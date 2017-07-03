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Глубина образовавшейся из-за выброса газа на Ямале новой воронки достигает 50 метров

Наука
3 июля, 9:34 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 3, июля. /ТАСС

По данным эхолота, в кратере в зоне выброса глубина составила около 20 метров, сообщил член-корреспондент РАН Василий Богоявленский

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© Администрация Ямальского района

САЛЕХАРД, 3 июля. /ТАСС/. Глубина воронки, образовавшейся 28 июня из-за выброса газа в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), достигает более 50 метров. Об этом сообщил в понедельник журналистам член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский, который возглавил рабочую группу по изучению объекта.

"Очевидцы видели всполох огня, что очень значимо, и шлейф дыма, через несколько минут все это рассеялось и прекратилось. Было ясно, что произошел выброс газа, <...> отдельный вопрос, почему загорелось. <...> В кратере в зоне выброса, по данным эхолота, который мы использовали, глубина составила порядка 20 метров, прямые промеры с помощью груза и веревки показали, что глубина в одном узком месте превышает 50 метров", - сказал он.

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По словам Богоявленского, с одной стороны "лежат огромные глыбы льда, местами - чистый кристальный лед, на другом берегу льда нет, исключительно глыбы песка". "Предстоит серьезно думать и моделировать, почему так произошло", - уточнил он.

Как отметил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, к месту новой воронки была организована вертолетная экспедиция. "На сегодняшний день мы все ближе к разгадке, почему это происходит. Эти выхлопы могут произойти в любом месте, и опасность то в этом заключается, но, на наш взгляд, этим можно управлять, предугадывать", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что взрыв сопки, сопровождаемый выбросом льда, кусков грунта, дымом и вспышкой, произошел утром 28 июня в 34 километрах северо-западнее села Сеяха. Осколки льда с грунтом разбросало в радиусе 300 метров, образовавшаяся воронка уже заполнена водой. В результате ЧП никто не пострадал.

Воронки на Ямале

На территории автономного округа с 2014 года были найдены несколько воронок. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Для изучения объектов российские ученые организуют специальные экспедиции. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образование воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

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