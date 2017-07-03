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Ученые изучат образовавшуюся 60 лет назад воронку на Ямале

Наука
3 июля, 10:19 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 3, июля. /ТАСС

В настоящее время объект превратился в обычное озеро

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САЛЕХАРД, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые планируют исследовать воронку, которая образовалась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти 60 лет назад. Сейчас она полностью затоплена водой, сообщил в понедельник журналистам член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

"Возможно, что озера на Ямале имеют взрывное происхождение, ранее такие явления практически не исследовались. Один из объектов, по информации местного населения, появился в 1958 году, был взрыв, наблюдали пламя, видели кратер. Сейчас он превратился в обычное озеро. Этот объект известен, мы на нем планируем провести исследования", - сказал ученый.

Богоявленский добавил, что в настоящее время в Арктике происходит мощная дегазация. "Она идет во всех странах - на суше и в акватории. На Западе этому явлению уделяется большое внимание, ежегодно отправляются десятки экспедиций, в том числе и зарубежные, в акваторию российской Арктики, но Россия несколько запаздывает с исследованием таких явлений", - отметил он.

По словам ученых, сейчас такие объекты изучаются из космоса и с помощью сейсмических станций. "В сотрудничестве с различными организациями и с местным населением мы сможем выявлять их, исследовать, и в итоге, думаю, через год - два у нас накопится большой объем статистики для того, чтобы мы приблизились к истине", - уточнил Богоявленский.

О воронках

На территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров. На данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из- под земли.

Еще одна воронка образовалась 28 июня 2017 года в 34 километрах от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образования воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км.

Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

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