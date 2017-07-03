Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые обнаружили на Ямале еще одну воронку газового выброса

Наука
3 июля, 12:07 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 3, июля. /ТАСС

С 2014 года на территории ЯНАО было найдено несколько подобных воронок

Поделиться
Материал из 1 страницы

САЛЕХАРД, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) еще одну воронку газового выброса. Ширина кратера достигает 15 метров, сообщил в понедельник журналистам член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

"Кратер в два раза ближе расположен к Салехарду (в 20 км от поселка Ярута - прим. ТАСС). На данный момент он является самым южным из тех, которые обнаружены. Он наиболее компактный, видно, что однозначно был бугор пучения, ширина кратера - 10-15 метров. На дне пока ограниченный объем воды, но в дальнейшем он в итоге будет заполнен водой, возможно, один берег будет размытый и соединит его с ближайшим водоемом", - сказал Богоявленский.

По его словам, не исключено, что сотни озер Ямала имеют именно взрывное происхождение. "Конечно, нужно бы на каждый из этих объектов (воронки - прим. ТАСС) организовать многодневные экспедиции, чтобы полностью зафиксировать места падения каждого куска породы, понять, какова была сила выброса. Мы видим, что на первой воронке, которую мы посетили (образовалась 28 июня - прим. ТАСС) сила выброса была намного больше, может быть, в десятки раз, чем на второй, самой южной", - уточнил он.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров добавил, что сейчас необходимо предугадать, где такие явления еще могут произойти. "Это нужно рассматривать как реальную опасность, поэтому на вооружении это нужно брать абсолютно всем: и региональным, и местным властям. Думаю, что в ближайшее время будет совещание в правительстве, где мы предоставим свои соображения и рекомендации", - сказал он.

На территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из- под земли. Еще одна воронка образовалась 28 июня 2017 года в 34 километрах от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образования воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
4
В результате ДТП в Баварии пропавшими без вести числятся 18 человек
5
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
Темы дня
Загрузка...
Реклама