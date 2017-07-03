Ученые обнаружили на Ямале еще одну воронку газового выброса

САЛЕХАРД, 3 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) еще одну воронку газового выброса. Ширина кратера достигает 15 метров, сообщил в понедельник журналистам член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

"Кратер в два раза ближе расположен к Салехарду (в 20 км от поселка Ярута - прим. ТАСС). На данный момент он является самым южным из тех, которые обнаружены. Он наиболее компактный, видно, что однозначно был бугор пучения, ширина кратера - 10-15 метров. На дне пока ограниченный объем воды, но в дальнейшем он в итоге будет заполнен водой, возможно, один берег будет размытый и соединит его с ближайшим водоемом", - сказал Богоявленский.

По его словам, не исключено, что сотни озер Ямала имеют именно взрывное происхождение. "Конечно, нужно бы на каждый из этих объектов (воронки - прим. ТАСС) организовать многодневные экспедиции, чтобы полностью зафиксировать места падения каждого куска породы, понять, какова была сила выброса. Мы видим, что на первой воронке, которую мы посетили (образовалась 28 июня - прим. ТАСС) сила выброса была намного больше, может быть, в десятки раз, чем на второй, самой южной", - уточнил он.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров добавил, что сейчас необходимо предугадать, где такие явления еще могут произойти. "Это нужно рассматривать как реальную опасность, поэтому на вооружении это нужно брать абсолютно всем: и региональным, и местным властям. Думаю, что в ближайшее время будет совещание в правительстве, где мы предоставим свои соображения и рекомендации", - сказал он.

На территории автономного округа с 2014 года было найдено несколько воронок. Глубина самой известной - в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из- под земли. Еще одна воронка образовалась 28 июня 2017 года в 34 километрах от села Сеяха, ее глубина в самом узком месте - более 50 метров.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образования воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение.