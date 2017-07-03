Ученые изучат самое древнее поморское судно, найденное на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Ученые исследуют самое старое поморское судно из обнаруженных на архипелаге Новая Земля, сообщил ТАСС в понедельник руководитель экспедиции Арктического плавучего университета-2017 Константин Зайков.

"Мы совместно с сотрудниками национального парка "Русская Арктика" проведем исследование поморского судна, которое было найдено на Оранских островах. К сожалению, на момент открытия в прошлом году полного исследования провести не удалось. Мы надеемся в ходе рейса попасть туда и провести полное археологическое исследование этого объекта", - сказал Зайков.

Как отметил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов, судно было найдено на Восточном острове Больших Оранских островов, которые относятся к архипелагу Новая Земля. "Судно - 8 метров в длину, сшитое по поморской технологии, доски были скреплены вываренным можжевеловым корнем. Оно как минимум XVIII века. Это огромная удача, на Новой Земле - это первая подобная находка, тем более так далеко на севере", - сказал Ермолов.

Он добавил, что найденное судно свидетельствует о древних хождениях поморов на Новую Землю. "Хорошо задокументированы иностранные экспедиции, например, голландца Виллема Баренца. Он отмечал, что поморы давно исследовали эту территорию, и его экспедиция находила много поморских крестов. Но поморы не оставляли мемуаров", - уточнил Ермолов.

По его словам, во время высадки группы на острове судно будет максимально изучено. "Затем мы постараемся вывезти его на большую землю, хотя это будет зависеть от погоды, и дальше уже будем работать с реставраторами. Оно там лежит по сути в разобранном виде, по запчастям: есть киль, нос, корма, боковые доски, шпангоуты, корень, который их соединял, не выдержал времени. Кроме того, рядом есть остатки промысловой избы, построенной из плавника (бревен, принесенных морем - прим. ТАСС)", - сказал сотрудник нацпарка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Оранские острова - самые северные из группы островов Новой Земли в Баренцевом море. Состоят из двух групп: Малые Оранские (южные) и Большие Оранские (северные).