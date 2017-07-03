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Реализация научно-технологической стратегии РФ пройдет при участии РАН

Наука
3 июля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

План, в частности, предусматривает утверждение к 1 октября госпрограммы по научно-технологическому развитию

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Алексей Хохлов

Алексей Хохлов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. План реализации стратегии научно-технологического развития (СНТР) России, принятый в понедельник правительством, предусматривает активное участие в его реализации Российской академии наук (РАН). Об этом в понедельник ТАСС сообщил проректор МГУ, член Совета по науке при Минобрнауки РФ, академик Алексей Хохлов.

План, в частности, предусматривает утверждение к 1 октября госпрограммы по научно-технологическому развитию.

"У меня сложилось впечатление, что число пунктов, в реализации которых будет принимать участие Российская академия наук, возросло по сравнению с теми вариантами, которые мы видели. Это очень хорошо. Это показывает, что одна из целей обновленной Академии наук - принимать активное участие в реализации стратегии научно-технологического развития России", - сказал Хохлов.

Собеседник агентства положительно оценил план реализации стратегии. По словам академика, его выполнение позволит увеличить финансирование ряда научных организаций и университетов.

"Идея, заложенная в стратегию научно-технологического развития, состоит в том, чтобы это финансирование прикладной науки обсуждалось бы с учетом мнения всех ведомств и представителей бизнеса на координационных советах. Это важный пункт. Если это будет реализовано, с моей точки зрения, можно ждать существенного увеличения финансирования тех научных организаций и университетов, которые, в основном занимаясь фундаментальной наукой, могут играть и заметную роль и в решении прикладных задач", - уверен Хохлов.

По плану

План реализации СНТР предусматривает создание советов по приоритетным направлениям. Хохлов пояснил, что в них войдут ведомства, организации и бизнес. Советы будут "судить о целесообразности финансирования той или иной программы в области прикладной науки". План также предусматривает создание механизмов адресной поддержки успешных ученых.

Согласно документу, к 30 марта 2018 года научные и образовательные учреждения получат свободный доступ к научной информации. Хохлов отметил, что речь идет о национальной подписке на основные научные журналы и базы данных. Академик также поддерживает развитие механизмов научной дипломатии и интеграцию российской науки в мировую.

Хохлов добавил, что с настороженностью относится к наделению организаций правом самостоятельно присуждать ученые степени.

"Нужно бы сначала посмотреть итоги эксперимента в Московском и Санкт-Петербургском университетах, а потом это расширять. Я надеюсь, что данный пункт будет реализовываться именно в этом ключе", - сказал ученый.

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