СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили на территории восточной провинции Шаньдун останки "гигантских" людей, живших примерно 5 тыс. лет назад. Как сообщил во вторник информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на данные исследователей, рост этих необычайно высоких для той эпохи людей превышал 1,9 метра.

"Мы пришли к такому выводу после изучения костей. При жизни они несомненно были еще выше, - рассказал журналистам глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй. - Думаю, такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ".

Интересная находка была сделана в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань (административный центр Шаньдун) с 2016 года. К настоящему моменту ученые обнаружили развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям. Исследователи полагают, что извлеченные из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, некогда населявшим бассейн реки Хуанхэ.

Археологи установили, что предки современных китайцев, жившие на востоке Китая, 5 тыс. лет назад имели довольно развитое сельское хозяйство, в частности, занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней. Судя по находкам, древнее население этой территории жило в довольно комфортных условиях: об этом свидетельствует структура жилищ того времени, где имелись обособленные спальни и прочие специализированные помещения.